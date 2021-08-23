新华社斯德哥尔摩8月22日电（记者付一鸣）瑞典首相勒文22日宣布，他将于11月辞去社会民主党党魁和首相职务。

勒文当天在一年一度的夏季演讲中表示，他已告知社民党，他将在11月召开的社民党党代会上辞去党魁一职，并将辞任首相。

勒文说，他担任社民党党魁近10年，担任首相7年，希望给继任者创造“最好的条件”。

目前尚不清楚接替勒文的人选。根据瑞典宪法，社民党将在11月举行的党代会上选出新党魁，并由议会确认成为首相。

2018年9月，瑞典举行议会选举，由勒文领导的社会民主党与环境党、左翼党组成的中左翼阵营获得40.6%的选票，以微弱优势击败反对联盟中右翼阵营赢得大选，随后社会民主党和环境党组建少数派政府。

今年6月21日，瑞典议会对勒文进行不信任投票，超过半数议员投票反对勒文继续担任首相，勒文成为瑞典首位在任期内遭不信任投票罢免的首相。6月28日，勒文宣布辞职。7月7日，瑞典议会对被提名首相候选人的勒文进行投票，其中反对票数未过半，勒文重新出任首相。

瑞典下届议会选举将于2022年9月举行。

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