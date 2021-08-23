新华社德黑兰8月22日电（记者高文成 王守宝）伊朗总统莱希22日会见到访的日本外相茂木敏充，表示愿深化两国在经贸等领域的关系。

据伊朗总统网站发布的消息，莱希和茂木敏充当天就双边、地区和国际问题等交换了意见。莱希感谢日方为伊朗抗击新冠疫情提供的人道主义援助，表示愿发展和深化两国在各领域的关系，特别是经贸关系。

谈及被日方冻结的伊朗外汇资源时，莱希表示，延迟解冻伊朗在日本银行的资产是“没有道理的”。

莱希在谈到伊朗核问题全面协议时说，伊朗遵守了协议规定的所有义务，而美国没有履行其义务，单方面退出协议，并对伊朗实施了新的制裁。

针对阿富汗局势，莱希表示，伊朗一直支持阿富汗的和平与稳定，阿富汗人必须自己决定国家的未来。美国在阿富汗等地区国家的存在不仅没有带来安全，反而构成威胁。

莱希还表示，在世界范围内以任何形式谋求霸权都不符合任何国家或地区的利益。美国的霸凌行径对其他国家的独立、自由和认同构成威胁，所有国家都需要反对强权。

茂木敏充在会见中祝贺莱希就任伊朗总统，表示相信两国关系将进一步发展。他说，日本支持地区国家为实现地区和平与稳定所做的外交努力。日方的原则立场是必须通过对话和平解决问题。

2018年5月，美国单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊朗制裁措施。受美国扩大对伊朗制裁影响，日本银行随后冻结大约30亿美元伊方资金，主要系伊朗向日本出口石油和天然气所得。

据报道，茂木敏充15日开始中东之行，此前他已访问埃及、巴勒斯坦、以色列、约旦、土耳其、伊拉克等国，并将对卡塔尔进行访问。

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