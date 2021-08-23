新华社耶路撒冷8月22日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列国防军22日发表声明说，以军出动战机空袭了加沙地带巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的多处军事目标。据以色列媒体报道，空袭发生于21日深夜。

声明说，21日，以色列与巴勒斯坦加沙地带边界围栏一带发生冲突，加沙地带人员射伤一名以军士兵。作为回应，以军战机袭击了加沙地带隶属于哈马斯的4个武器制造和储存基地。

声明说，根据评估，以军已决定向加沙边境部队增派军力，并已“做好应对该地区任何情况的准备”。

以色列媒体称，大批巴勒斯坦民众21日聚集在加沙边境地区举行示威活动，部分示威者向以军士兵实弹射击、投掷手榴弹并破坏边界围栏，造成一名以军士兵头部中枪。巴勒斯坦媒体称，冲突造成41名巴勒斯坦人受伤，其中包括22名儿童。

5月10日起，以色列与加沙地带武装组织爆发严重冲突，持续11天的冲突导致数千名平民伤亡，引发国际社会严重关切。5月21日，在埃及的斡旋下，双方达成停火协议。之后，加沙地带不时向以南部放飞“燃烧气球”，以色列则多次以空袭进行报复。

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