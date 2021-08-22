病毒是从武汉病毒所实验室泄露的？没有任何证据！

8月19日，来自美国、英国、澳大利亚、中国等国家的21位权威科学家在《细胞》杂志上发表了一篇关于新冠病毒起源的评论文章。

文章反驳了新冠病毒是从武汉病毒所实验室泄露的观点，指出武汉病毒所实验室泄露论没有任何科学证据，审查了支持新冠病毒人畜共患起源的证据，并从最新的科学数据角度指出了目前动物跨种传播是新冠病毒最可能的来源。文章发表后，引起了大量转发和热议。

大流行前武汉病毒所实验室从未研究过新冠病毒

历史上，实验室泄露病原体的事件导致单一的感染和短暂的传播链虽有先例，但是除了1977年的A/H1N1流感大流行可能源于大规模的疫苗挑战试验外，还没有研究活动导致人类流行病或大流行的记录。因为实验室相对于自然起源更容易被发现和控制。

专家在文章中强调，以前没有任何流行病是由新型病毒的逃逸引起的，也没有数据表明在新冠肺炎大流行之前，中科院武汉病毒研究所正在研究新冠病毒，或任何足以成为其祖先的病毒。武汉病毒所常规操作的病毒基因组测序不需要细胞培养，风险可以忽略不计。

同时，在新冠肺炎大流行期间，研究人员对早期病例进行了广泛的接触者追踪，但没有任何与武汉病毒研究所的实验室工作人员有关的病例。武汉病毒所实验室的所有工作人员报告均为新冠病毒血清阴性。武汉病毒研究所拥有的来自蝙蝠的样本目录，其基因与新冠病毒不同。这些病毒是通过在VeroE6细胞中连续扩增，从蝙蝠粪便样本中分离出来的，而这个过程一直导致新冠病毒的Furin裂解位点的丢失。因此，这些技术极不可能分离出具有完整的Furin序列的新冠病毒祖先病毒。

更重要的是，冠状病毒功能增益研究需要利用既定的SARS相关冠状病毒基因组骨架，或者至少是先前通过测序确定的病毒。然而，过去在武汉病毒研究所实验研究使用的是与新冠病毒无关的基因骨架，而且新冠病毒没有携带实验室遗传标记的证据。

因此，专家认为，在任何所谓的实验室逃逸的情况下，新冠病毒都必须在大流行之前出现在实验室中，然而，没有证据支持这种说法，实验室也没有发现任何可以作为新冠病毒前体的序列。

此外，常用的实验室动物的低致病性和缺乏与啮齿动物适应性相关的基因组标记都表明，新冠病毒极不可能是实验室工作人员在病毒实验过程中获得。

大量的科学证据支持新冠病毒的人畜共患起源

文章中，专家还审查了支持新冠病毒人畜共患起源的证据。

所有以前的人类冠状病毒都是人畜共患起源，同时绝大多数感染人类的病毒也都是人畜共患起源。而新冠病毒的出现也具有此前出现的人畜共患事件的特征。

与新冠病毒相关的病毒，已经在东南亚多个地方的蝙蝠和穿山甲中被发现，穿山甲中病毒感染的血清学证据已经超过十年。然而，新冠病毒与最接近的动物病毒之间还存在着明显的进化差距：遗传距离约为4%，约1150个突变，相当于几十年的进化分歧。

目前，已知的与新冠病毒最接近的亲属来自菊头蝠属蝙蝠病毒RaTG13，但现在科学界的共识是RaTG13不是新冠病毒的祖先，而更可能是两个不同进化分枝上的独立病毒。

专家强调，到目前为止，尽管还没有发现新冠病毒的蝙蝠宿主或中间动物宿主，但最初的跨物种传播事件很可能没有被发现，这可能是因为尚未对正确的动物物种或种群进行采样，或者新冠病毒的始祖病毒处于低流行状态。

事实上，许多著名的人类病原体，包括埃博拉病毒、丙型肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒以及冠状病毒HCoV-HKU1和HCoV-NL63，它们的动物源头都没有确定。研究人员花了十多年时间才发现与非典病毒相似度超过95%且使用人ACE2作为受体的蝙蝠病毒，从而锁定了其可能的蝙蝠起源。