新华社塔什干8月22日电（记者蔡国栋）乌兹别克斯坦总理阿里波夫日前签署内阁法令，批准乌制药企业祖拉贝克实验室有限公司生产的一款中国新冠重组蛋白疫苗在乌兹别克斯坦注册。

去年12月10日，由中国科学院微生物研究所和安徽智飞龙科马生物制药有限公司共同研发的新冠重组蛋白疫苗在乌兹别克斯坦启动国际Ⅲ期临床试验。

今年3月初，乌兹别克斯坦完成对这款中国新冠重组蛋白疫苗的注册，授予该疫苗在乌境内紧急使用许可。4月1日，乌兹别克斯坦正式启动新冠疫苗大规模接种。

今年8月初，安徽智飞龙科马生物制药有限公司与祖拉贝克实验室有限公司达成协议，在乌联合生产这款新冠重组蛋白疫苗。在初期阶段，该款疫苗原料药由中方合作伙伴提供。

与此同时，乌兹别克斯坦政府还批准了祖拉贝克实验室有限公司生产的俄罗斯“卫星V”疫苗在乌注册。

乌兹别克斯坦卫生部22日报告新增新冠确诊病例855例，累计确诊149058例，累计死亡1021例，累计治愈141745例；累计接种超过1275万剂新冠疫苗，近148万人已完全接种疫苗。

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