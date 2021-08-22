新华社银川8月22日电（记者任玮、谢建雯）在日前举行的第五届中国-阿拉伯国家博览会网上丝绸之路大会上，多领域专家学者云端交流，提出数字素养已日渐成为数字化时代的必备生存技能，需搭建终身学习教育平台和培训体系来提升全民数字素养，以更好地应对数字化时代带来的挑战，共享数字化发展成果。

如何在全面推进数字化转型的关键时期，提升全民数字素养与技能？国家工业信息安全发展研究中心副主任蒋艳认为，需从供给侧扩大优质数字资源供给，从需求侧围绕工作、生活、学习打造全民数字素养与技能应用的场景，从安全角度提高全民数字安全技能的水平，从伦理道德角度强化全民数字社会的道德规范。

“要将数字素养的养成贯穿到育人全过程，让更多孩子从小感受信息技术的魅力。”教育部科学技术与信息化司副司长舒华提出，充分发挥课堂主战场的作用，完善信息技术课程和教材体系，推动中小学开齐开足开好信息技术课程。让孩子培养良好的上网习惯，掌握利用信息技术解决实际问题的方法，提高学生数字化学习与创新能力。

与会嘉宾普遍认为，应围绕不同场景，针对不同群体，面向人的全生命周期，加快构建社会各界广泛参与的数据资源供给体系，关注因数字素养差距带来的“数字鸿沟”，推动面向薄弱地区、特殊群体的数字技能培训，让更多人公平享受数字化发展成果。

蒋艳建议，针对中小学生，培养数字素养、激发数字科技兴趣，提升数字科技基础知识；针对大学生，培养创新型、复合型、应用型高端数字人才；针对老年人、残疾人等群体，加速推进数字设施设备和App适老化、无障碍化改造，适当保留线下人工服务；针对偏远地区人群，加快数字基础设施建设，推出精准化的数字设备、数字服务优惠措施，培养其利用数字技术和设备致富的意识与技能。

舒华特别强调，要关注边远农村、民族地区的孩子，深化学校联网攻坚行动成果，提升学习网络的服务质量，以信息化为手段，扩大优质教育资源覆盖面，缩小区域、城乡、校际数字差距。

“数字素养教育不是计算机知识的简单普及，也不是把每个公民都培养成计算机专家，而是要提高社会公民的信息意识，发展符合数字化时代的‘计算思维’，形成用‘互联网+’‘人工智能+’创新学习、生活和工作模式的习惯，加强信息社会责任，让每个公民都能从容、自信、负责任、有担当地生活在信息社会。”华东师范大学教授李锋说。

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