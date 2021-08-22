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第五届中阿博览会开创中阿合作新境界

2021年08月22日19:10 | 来源：新华社
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　　新华社银川8月22日电（记者许晋豫）记者从22日召开的第五届中阿博览会成果发布会获悉，为期4天的中阿博览会成果丰硕，总计签约成果277个。博览会继承创新办会模式，开辟经贸合作新领域，开创中阿合作新境界。

　　在新冠肺炎疫情持续肆虐全球的背景下，第五届中阿博览会创新采用“线上线下相结合、以线上为主”的方式，综合运用前沿技术和各类场景应用，实现线上线下同步参展参会、观展采购。博览会通过云端参会、线上洽谈、云端签约等方式，共有1000多万名线上观众和专业采购商访问洽谈、协商采购，并实现了“5G看展览”，观众通过现场VR眼镜，可360度、全景实时观看展览现场。

　　宁夏回族自治区常务副主席赵永清说，在机制性活动基础上，本届博览会结合中阿所需、宁夏所能，创新设立了中阿能源合作高峰论坛、水资源论坛、清洁能源新型材料展、数字经济展、跨境电商展等，搭建起各类企业参与“一带一路”投资合作的桥梁。

　　线下线上展览重点围绕数字经济、医疗康养、新型材料、清洁能源等领域展开，239家企业设计布置了1.2万平方米的线下展区；线上综合商品展的1000余家企业中，华为、京东等38家世界500强、中国500强及行业龙头企业特装参展，总访问量突破1000万人次，其中海外线上观展12万人次。

　　本届博览会经贸合作新领域成果丰硕，中国葛洲坝集团有限公司、天津中沙泰达工业园区管理有限公司分别与沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、伊拉克等国家和地区签署了5G、人工智能、航空航天等合作项目，有效拓展了中阿经贸合作领域。

　　中阿博览会有设置主宾国的传统，本届中阿博览会顺应摩洛哥、阿联酋等国家和地区进一步加强与我国经贸合作的需求，首次设置了摩洛哥、阿联酋双主宾国，加快构建国内国际双循环新发展格局，推动共建共享“一带一路”。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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