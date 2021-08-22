新华社银川8月22日电（记者艾福梅、马思嘉）大数据预判、智能诊断、跨国远程手术指导……数字技术的快速发展，为改善人类健康提供了新机遇，正在推动构建人类卫生健康共同体。

正于宁夏银川举行的第五届中国-阿拉伯国家大健康产业论坛暨第三届“互联网+医疗健康”应用大会上，数字技术与卫生健康的深度融合成为与会嘉宾关注交流的焦点。

世卫组织驻华代表高力在视频发言中说，数字技术对实现全民健康至关重要，为改善人类健康提供了新机遇。物联网、远程监控、人工智能、大数据、智能穿戴设备等前沿技术拥有无限潜能，可以支持健康服务系统，让更多人享受到更好的诊疗服务和以人为本的综合健康服务，帮助专业人员掌握更多循证医学工具。

2018年世界卫生大会通过一项决议，呼吁世卫组织制定全球数字卫生战略，支持各国实现健康服务全覆盖。世卫组织于2019年发布了第一份数字健康干预指南，并在去年发布《数字健康全球战略（2020-2025）》。

“利用科技创新提升全民健康和增进人民福祉，前景广阔，大有可为。”高力说。

当今世界，网络信息技术发展日新月异，已有众多国家把数字健康作为医疗健康转型升级的战略方向。

国家卫生健康委副主任于学军介绍说，中国目前已有1600多家互联网医院，二级以上医院普遍开展在线服务，2020年全国互联网诊疗4891万人次。

“‘互联网+医疗健康’已成为医疗健康服务体系的重要组成部分，特别是在新冠肺炎疫情期间，充分发挥‘免接触’优势，开辟了线上抗疫‘第二战场’。”他说。

如今，在中国很多城市，预约、诊疗、支付、药品配送、健康管理等医疗全路径已实现数字化，农村居民也可通过智能诊断、远程会诊等方式在家门口享受到更优质医疗服务。

对于生活在宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山农牧场的准妈妈们来说，因为数字技术的发展，她们定期产检再不用大着肚子往城里跑了。

“很多基层医疗机构没有诊断人才，不具备出具超声报告的能力和资质，现在借助远程超声诊断平台，可以实现‘基层检查，上级诊断’的同质化管理。”宁夏回族自治区人民医院超声诊断医生袁红梅说。

中国工程院院士张伯礼在论坛上也指出，人工智能、大数据等现代科学技术的快速发展应用，使工业互联网赋能智慧医疗，推动健康中国战略迈向纵深发展。

受益于数字技术发展的中国医疗界也在与世界各国，尤其是医疗技术相对落后的国家共享“中国方案”。

贝宁是中国在西非的传统友好国家，从1978年至今，中国（宁夏）已向贝宁派遣25批援外医疗队。

近几年来，医疗队在贝宁开展了多项远程医疗实践，包括远程会诊为骨折患者制定最优手术方案、远程手术指导切除“巨型甲状腺瘤”以及远程诊断心电图等。2019年9月，中国—贝宁远程医疗合作中心正式揭牌成立。

在共同抗击新冠肺炎疫情中，中国除了向阿拉伯国家提供疫苗和医疗设备、派遣医疗队外，还多次举行专家视频会议，分享防治措施与方案。

阿拉伯国家联盟（阿盟）驻华代表处主任马哈茂德·阿明认为，阿拉伯国家与中国进行医疗健康合作大有裨益。近年来，通过引入新机制，拓展新范围，深化在医疗机构、医疗技术研究、传染病防控、传统医学和医务人员培养等方面的合作，中国和阿拉伯国家在医疗健康领域的合作意愿空前高涨，开启了一种新的合作模式。

“我要代表阿盟，感谢中国对阿拉伯国家提供的帮助。”阿明说，希望这次论坛能够加强中阿之间的合作，让阿拉伯国家学习中国在健康领域的经验并从中受益。

“我们愿和大家一起，深刻把握数字化变革带来的新机遇、新空间，推动构建人类卫生健康共同体。”于学军说。

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