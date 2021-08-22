人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

残奥会开幕在即 东京都新冠疫情达“灾害”级别

2021年08月22日15:37 | 来源：新华社
小字号

　　新华社东京8月22日电（记者姜俏梅）残奥会将于24日在日本东京拉开帷幕，但东京都新冠疫情日益严峻。截至21日，东京都单日新增新冠确诊病例已连续4天超过5000例。东京都知事小池百合子称，东京都新冠疫情已达“灾害”级别。

　　据日本媒体报道，东京残奥会相关人员22日新增确诊病例30例。截至目前，组委会自本月12日以来公布的残奥会相关人员确诊病例达到131例。

　　日本广播协会电视台统计数字显示，东京都21日新增新冠确诊病例5074例，连续4天超过5000例，其中39岁以下患者占大多数。东京都21日新冠患者住院人数和居家疗养人数均创历史新高。截至21日的一周时间，东京都日均感染病例为4719例，是前一周的1.115倍。

　　小池百合子20日在记者会上承认，“东京都新冠疫情迎来最大危机，属于灾害级别”。不过她表示，东京奥运会在相关人士的合作下已安全召开，残奥会将充分利用东京奥运会经验，采取相应措施保证残奥会运动员安全。

　　东京都新冠疫情相关负责人21日表示，新冠疫情目前还没有到达最高峰，希望人们保持社交距离，减少外出。

　　据日本广播协会电视台统计，日本21日新增确诊病例25492例，累计确诊1283101例；新增死亡病例34例，累计死亡15614例。

(责编：张信凤、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部