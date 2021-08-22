新华社东京8月22日电（记者姜俏梅）残奥会将于24日在日本东京拉开帷幕，但东京都新冠疫情日益严峻。截至21日，东京都单日新增新冠确诊病例已连续4天超过5000例。东京都知事小池百合子称，东京都新冠疫情已达“灾害”级别。

据日本媒体报道，东京残奥会相关人员22日新增确诊病例30例。截至目前，组委会自本月12日以来公布的残奥会相关人员确诊病例达到131例。

日本广播协会电视台统计数字显示，东京都21日新增新冠确诊病例5074例，连续4天超过5000例，其中39岁以下患者占大多数。东京都21日新冠患者住院人数和居家疗养人数均创历史新高。截至21日的一周时间，东京都日均感染病例为4719例，是前一周的1.115倍。

小池百合子20日在记者会上承认，“东京都新冠疫情迎来最大危机，属于灾害级别”。不过她表示，东京奥运会在相关人士的合作下已安全召开，残奥会将充分利用东京奥运会经验，采取相应措施保证残奥会运动员安全。

东京都新冠疫情相关负责人21日表示，新冠疫情目前还没有到达最高峰，希望人们保持社交距离，减少外出。

据日本广播协会电视台统计，日本21日新增确诊病例25492例，累计确诊1283101例；新增死亡病例34例，累计死亡15614例。

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