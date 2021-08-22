新华社银川8月21日电题：中阿跨境贸易沿“网上丝绸之路”开花结果

新华社记者谢建雯、任玮

在第五届中阿博览会的跨境电商主题展区，一个摆满了优质活性炭、珍贵羊肚菌等宁夏好物的展位，吸引了不少海内外顾客的目光。

这里是宁夏维塞电子商务有限公司的展位，27岁的宁夏小伙儿杨万龙是这家跨境电商企业的负责人。为了参加此次中阿博览会，这位90后带领团队从线上制作商品页，到线下选品布展，前后准备了许久。

“这是我第一次参加中阿博览会，希望能借此机会打开阿拉伯国家的市场，把海外的订单拉进来，把家乡的好东西推出去。”杨万龙说。

货物在中国与阿拉伯国家之间繁忙往返，中阿博览会为企业带来“大商机”。疫情之下，本届中阿博览会依旧如期召开，依托5G、人工智能等新一代信息技术，搭建了云展馆、云商城，吸引企业线上参展，观众线上观展。

来自黎巴嫩、约旦等国家的千余家企业线上注册。黎巴嫩驻中国大使馆商务处随员约瑟夫·坦努斯告诉记者，中国是黎巴嫩的第一大贸易伙伴，黎巴嫩进口货物中有10%都是来自中国，这次黎巴嫩共有15家公司注册了云参展，主要展出红酒和橄榄油。

坦努斯说，黎巴嫩良好的气候和风土条件，生产的红酒和橄榄油品质很好，希望中国的顾客能喜欢。

坦努斯很看好跨境电商的发展。他身边有一些黎巴嫩人经常通过跨境电商平台购买中国商品，非常方便。如今，黎巴嫩与中国开展了跨境电商合作，在中国一家大型在线购物平台开设了黎巴嫩精品店。

“我们非常期待通过跨境电商扩大对中国的出口，同时也给中国消费者提供发现优质黎巴嫩商品的机会。”坦努斯说。

作为中阿博览会永久举办地的宁夏，近年来也在抢抓建设“网上丝绸之路”的机遇，引进培育跨境电商企业180多家，交易额累计超3亿元。

如今，杨万龙的“卖全球”业务已覆盖摩洛哥、阿联酋等上百个国家和地区，月销售额稳定在30万美元。银川网上接单、海外仓库直接发货、客户签收付款……键盘敲击间，杨万龙销售的电子产品、生活用品等千余种产品都将沿着“云丝路”飞往海外。

“海外客户从下单到收货，两三天就能完成。”杨万龙说，他要利用“网上丝绸之路”将更多中国好物推向海外市场，让阿拉伯国家的客户也能穿戴上家乡优质的羊绒制品，品尝到优质的家乡枸杞。

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