新华社银川8月21日电题：“低碳”让中阿能源合作找到更多方向

新华社记者于瑶

当中国庄严承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的同时，阿拉伯国家也正在积极寻求能源转型，改变依赖化石能源的局面。中国和阿拉伯国家共同面临着保障能源安全和实现能源转型的重大课题，低碳能源领域成为双方关注的焦点。

8月19日至20日，第五届中阿博览会中阿能源合作高峰论坛在宁夏银川市举行。会议释放出一个强烈的信号：不仅是中方代表在向世界宣示中国携手深化中阿能源合作的信心和决心，阿方代表也一致认为面向未来开创中阿能源合作新时代正当其时。

中国国家能源局局长章建华说，中国已成为阿拉伯国家的第一大贸易伙伴。去年，在新冠肺炎疫情影响下，中阿贸易仍实现了同比2.2%的增长。

2020年，阿拉伯国家向中国出口原油占中国原油进口总量的51.3%，是中国最重要的进口原油来源地；中国能源企业积极参与阿拉伯国家的电力基础设施建设，中国国家电网公司参与了埃及500千伏主干电网的改造项目；上海电气参与建设的迪拜95万千瓦光伏+光热混合电站，是目前全球最大的光伏+光热混合电站；中核集团与阿联酋、沙特、阿尔及利亚等国签署了和平利用核能协定，并在铀矿勘探、核燃料供应、核电站运维等领域达成合作意向……

“过去20年，中国已经成为许多阿拉伯和海湾国家最大的外国投资者，尤其是在能源领域。”阿联酋阿布扎比能源局局长阿维达·穆尔希德·阿里·穆尔希德·马拉尔说，大力发展可再生能源已成为全球趋势，这一趋势为深化阿中能源合作创造良机。

沙特能源部部长外事高级顾问纳赛尔·阿尔多斯利同样认为，全球能源转型正在迅速推进，沙特、中国和其他阿拉伯国家都面临许多挑战，但也有很多机遇。

“近年来，中国大力推动能源转型取得积极成效。我们愿与阿方一道，坚定不移地走能源转型之路，深入推进‘油气+’合作模式，不断拓展太阳能、风能、水电、核电、氢能等领域合作，持续提升中阿能源合作水平。”章建华说。

截至2020年底，中国可再生能源发电装机总规模占全球的三分之一，水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模均居世界第一。中阿能源企业合作的重点也已经从传统能源更多转向低碳能源领域。

“我们与中国企业之间的伙伴关系始于2008年，初期传统能源是发展重点，但现在逐渐扩展到可再生能源领域。”沙特国际电力和水务公司董事长默罕默德·阿布纳扬说，我们在可再生能源领域的成功合作表明，通过创造技术、改造技术、运用技术，可以创造经济价值，保障健康和安全。

目前，沙特国际电力和水务公司正在与中国国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司合作推进沙特红海综合智慧能源项目，提供全天候绿色能源供应及存储。

默罕默德·阿布纳扬十分看重与中国企业的新合作。“该项目不仅能开发太阳能和可再生能源，还能为海水淡化、废水处理等提供综合基础设施，我们想证明，这种可再生能源和绿色能源的综合解决方案是可行的，并且可以大规模应用。”

围绕能源转型和跨国电力互联等领域，中阿携手应对新能源消纳、大规模储能、源网荷储协调互动等难题，深化能源清洁低碳转型，也成为中国电网企业与阿盟企业同行的共同期待。

“中国国家电网公司成功投资运营阿曼国家电网，建成埃及国家电网升级改造一期项目，参与沙特智能电表项目建设，向阿盟合作伙伴提供各方面支持。”中国国家电网有限公司总经理张智刚说，双方在能源转型、节能环保等领域各有所长，合作前景十分广阔。

中核集团与阿拉伯国家在核能领域合作多年。中核集团中国中原对外工程有限公司总经理谢嘉杰说，未来中核集团将积极深化与阿盟国家的合作领域，打造核电、新能源以及民用工程在内的多元合作体系。

在全球积极实现碳中和以应对气候变化的背景下，共同构建绿色低碳的全球能源治理格局，已成为普遍共识。未来，能源结构将变得更加多元化。

章建华说，中方愿深化双方在石油、天然气勘探、开采、储运、炼化等领域的全产业链合作。同时，加快推动能源低碳转型，因地制宜地开发和利用中东地区的风光资源，助推当地能源转型和绿色发展。

氢能、储能、智能电网等新一代清洁低碳能源技术领域，将成为未来双方合作新亮点。“发展零碳和低碳能源技术意义重大。这些技术与我们的能源转型目标相契合，使能源行业更有韧劲，助力我们开创一个可持续、和平的未来。”阿维达·穆尔希德·阿里·穆尔希德·马拉尔说。

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