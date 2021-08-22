新华社银川8月21日电 题：绿色食品展双线发力“搅热”中阿博览会

新华社记者靳赫

“请出示行程码、预约码和身份证，排队入场，全程戴好口罩。”在银川国际会展中心门口，工作人员引导群众有序进入展厅。宽敞的展厅内，展台错落有致，葡萄酒、枸杞、牛羊肉、乳制品等产品让人目不暇接。

这是第五届中国-阿拉伯国家博览会绿色食品展现场。为适应新冠肺炎疫情防控需要，展会对入场观展人员进行了限流，并采用线上线下同时举办的方式，以扩大展会的影响力。

记者在现场看到，本次绿色食品展设置了绿色农产品、贺兰山东麓葡萄酒、智慧农业节水设备和农机装备4个展区，70余家企业带来了近千种农副产品和多种农业设备、农机装备。而在本届中阿博览会专门设置的云端展厅里，主办方为参展企业搭建了平面展台和3D展台，人们透过屏幕便可在虚拟展厅里“云逛展”。

“这次展会来现场的人少了很多，但办展效果却不错。”百瑞源枸杞股份有限公司展台负责人张娟说，这次她带来了4大类9个单品的枸杞产品参展，可以为观展者详细讲解产品特色。而在线上，张娟的同事马彪提前几天就布置好了展台，迎接线上观展者的到来。“从互动量来看，线上展台人气比预期还要好，不少人‘逛’得很细致。”马彪说。

随着麦克风的声音响起，展会现场的直播引流推介活动开始了。宁夏西鸽酒庄有限公司展台负责人焦磊等人轮番登上直播台，对着镜头介绍起了自家的产品。“以前从没这样推介过，还有点紧张。”走下直播台，焦磊告诉记者，形式丰富的线上展览活动让展会影响力突破了展厅空间的限制，为企业搭建起有效的宣传平台。

记者从宁夏农业宣传教育展览中心获悉，此次绿色食品展线上参展企业近150家，除了宁夏本地企业外，还有不少来自四川、重庆、福建等地的企业和来自法国、俄罗斯、泰国等国家的企业。线下展会结束后，线上展会还将持续开展。

(责编：岳弘彬、郝江震)