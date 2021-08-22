人民网华盛顿8月21日电 （记者李志伟）当地时间8月21日，旅美大熊猫“小奇迹”迎来一周岁生日。位于华盛顿的美国国家动物园为“小奇迹”举办了周岁生日庆祝活动。中国驻美国大使秦刚通过视频向“小奇迹”送去生日祝福，并赠送生日礼物。

“小奇迹”于2020年8月21日生于华盛顿美国国家动物园，它的父母分别是旅美大熊猫“添添”和“美香”。大熊猫幼崽出生后，美国国家动物园通过网络向全美为其征集名字，最终获名“小奇迹”。动物园称，“小奇迹”的出生为世界在新冠疫情期间带来急需的欢乐时刻。

秦刚表示，一年前，“小奇迹”在疫情期间出生并茁长成长，在艰难的时期给大家带来了惊喜和希望，可谓是一个奇迹。一年来，在中美人民的共同关心下，“小奇迹”从一个嗷嗷待哺的婴儿，成长为一个健康活泼的帅小伙儿，前不久还实现和公众第一次见面。

中国驻美国大使秦刚通过视频向“小奇迹”送去生日祝福。图片来源：中国驻美国大使馆

“大家见证并分享着它的成长点滴，为此感到兴奋和鼓舞。它的出生和成长为中美人民之间的交往又添上了一抹亮色。”秦刚说，“在这个特殊的日子，祝‘小奇迹’健康快乐成长，不断续写奇迹。”

史密森学会国家动物园和生物保护研究所代理主管布兰迪·史密斯向记者表示，过去一年，“小奇迹”健康成长。自从动物园重新开放以来，每天限制1万游客参观，很多游客都为大熊猫而来。她说，史密森学会国家动物园与中国野生动物保护协会签署的大熊猫繁育协议，“我们相互学习，分享知识，乐于对话，大熊猫合作项目的成功之处在于我们一起工作”。

秦刚表示，“小奇迹”在中国的野外家族成员数量越来越庞大，从40年前的1100多只增加到现在的1800多只。大熊猫不再属于“濒危”物种，但我们将一如既往地保护好它们。

在当天的活动现场，许多美国民众特意来到动物园为“小奇迹”庆祝生日。他们拿着相机拍摄大熊猫，还为“小奇迹”唱《祝你生日快乐》。当地市民卡伦·威尔穿着印有“小奇迹”的T恤，她与朋友们专程来参加此次活动，她说自己经常来看大熊猫，并为了大熊猫8次到中国旅行。

动物园准备了特制的生日蛋糕。熊猫饲养员介绍说，此次准备的生日蛋糕主要是由葡萄汁和苹果汁做成的冰棒，周围点缀着胡萝卜、香蕉、苹果、甘蔗、竹子和“小奇迹”最爱吃的红薯。“小奇迹”和它的妈妈“美香”对生日蛋糕表现出浓厚兴趣，它们大快朵颐的样子引发游客一阵阵欢呼。

“小奇迹”和它的妈妈“美香”在吃生日蛋糕。 人民网记者 李志伟摄

园方介绍说，“小奇迹”的体重已经达到27公斤，它喜欢吃饭和睡觉，还非常爱玩，它很喜欢爬树。动物园还提供大熊猫的线上直播，过去一年，有330万用户在网上观看大熊猫的生活。

大熊猫一直被称为“友好大使”。美国国家动物园于1972年首次迎来大熊猫，开启中美双方研究和保护大熊猫的合作与交流，至今已近半个世纪。长期以来，经久不衰的“大熊猫热”激发了美国民众对中国的极大兴趣和好感。

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