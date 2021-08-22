新华社斯里巴加湾市8月21日电（记者薛飞）文莱卫生部21日报告该国当天新增新冠确诊病例122例，其中120例为本土病例，并宣布全国社交管控措施延长至9月4日。这是文莱本土新冠病例连续3天超过百例。

文莱卫生部当天的声明说，上述新增本土病例中有37例属于已知感染群，4例来自新增感染群，另有79例暂未查明传染源。文莱当天还报告2例分别来自英国和菲律宾的输入病例。

8月19日和20日，文莱分别报告新增190例和197例本土新冠病例。

为应对新一波本土疫情暴发，文莱卫生部21日宣布将全国社交管控措施延长两周至9月4日，此后将根据疫情发展做调整。

文莱此前宣布，在关闭宗教场所和休闲运动场所、禁止餐厅堂食、公共场所必须戴口罩等措施的基础上，禁止几乎所有聚集活动。除保障水电、通信等基础设施和油气等核心产业稳定及生活必需品供应的必要人员以外，所有政府工作人员和私营机构员工均须居家办公。此外，所有文莱居民无重要外出事由不得离开住所，购买生活必需品时仅允许同一家庭的两人同行。

文莱卫生部当天再次呼吁民众支持本国抗疫行动，不要恐慌，保持耐心，遵守社交管控措施，并全力配合医务人员进行的核酸检测、接种疫苗等工作。

截至21日，文莱累计报告新冠确诊病例1455例，累计死亡4例，累计治愈355例，仍有1096人在接受隔离治疗。

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