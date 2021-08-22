德国总理安格拉·默克尔20日赴莫斯科会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。默克尔说，这是她卸任总理前的一次“告别访问”。普京却说，不只是“告别”，双方有很多“正事”要谈。

议题之一是俄德“北溪-2”跨境天然气管道项目。普京说管道铺设工程只差最后15公里。在7月获得美国“默许”项目完工后，默克尔来跟普京要“承诺”：保障乌克兰的“输气中转国”地位和能源供应安全，这是她答应美国的条件，但需要俄罗斯配合。她下一站要去乌克兰，恐是为了“安抚”。

另一项议题是阿富汗危机。默克尔希望俄罗斯能为德国从阿富汗“撤人”提供帮助。德国接收过一些逃离战乱的阿富汗难民，默克尔在国内为此挨过不少批评。如今跟着美国匆忙撤军，德国也在美方宣布的阿难民收容“临时中转国”名单中。

当天在克里姆林宫公开会面时，默克尔所穿上衣是她最喜欢的颜色“矢车菊蓝”，蓝色矢车菊是德国国花；普京向默克尔献上一捧粉白相间的鲜花。这一场面让人回想起2018年5月默克尔访俄的时刻。那是一次正式访问，普京在索契用一束粉白鲜花迎接默克尔，却被一家德国媒体解读为“侮辱”，认为这是有意强调默克尔的女性身份。当时因为美国政府强硬要求德国放弃“北溪-2”项目，以及克里米亚等问题，两人也有许多不愉快的“正事”要谈。

默克尔和普京彼此都能流利运用对方的母语，无需翻译即可交流，但两国在诸多事务上立场相去甚远，时常谈不拢。

两人在莫斯科的会见持续将近3小时。默克尔在会后告诉媒体记者，她再次向普京要求释放俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦利内。普京断然拒绝，说纳瓦利内被关押是因为违法而非因为其政治活动。纳瓦利内去年乘坐飞机时身体不适，一些西方国家称他遭俄方“下毒”，俄罗斯予以否认。纳瓦利内今年初回国后因诈骗罪名被判监禁。

就阿富汗问题，普京表明俄罗斯不打算帮美国收拾“烂摊子”，希望与阿富汗建立睦邻友好关系，同时鞭挞美国等西方国家“将价值观和民主模式强加于他国”。至于乌克兰问题，普京质疑乌方无意和平解决乌东部冲突。不过，俄方打算充分履行与乌克兰签订的“输气中转”协议，也愿意在协议于2024年到期后延长，但表示需要考虑更多细节。

尽管分歧常在，按照英国《卫报》的概括，默克尔出任德国总理以来，德俄关系“虽然很紧张，但从未破裂”。

德国今年9月下旬举行联邦议会选举后，默克尔将结束她第四个总理任期，执政16年，是执政时间最长的欧洲大国领导人之一。虽然她已经宣布不再谋求连任，但她的政治遗产或许将影响德国对外政策路线相当长时间。她扛住美国的频繁施压，对德俄关系发展保持相对务实的立场，典型例子就是坚持推进“北溪-2”。这一项目利好德俄能源贸易合作，美国却视之为俄罗斯的“地缘政治武器”，虽然美国政府7月答应德国，不会再因为“北溪-2”制裁德国企业，但强调要采取各种办法“降低风险”。

就在默克尔访俄当天，美国政府制裁参与“北溪-2”项目的俄罗斯实体的名单上又添加两家企业和一艘船。同一天，美国和英国分别对纳瓦利内“中毒”事件的数名“俄罗斯情报人员”施加制裁。

“北溪-2”管道还有15公里要铺，预计9月初完工，但前提是美国不会再设障；而9月选举以后，默克尔不再掌权，新总理能否延续务实风格，顶住美国的压力，在德国及欧洲的“价值观”与“利益”之间取得平衡，与俄罗斯保持接触与对话，加深合作而非对抗，仍有不少悬念。

这15公里，至少不会是鲜花铺就。（沈敏）（新华社专特稿）

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