人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美国密西西比州警告居民慎用驱虫兽药“自医”新冠

2021年08月22日09:13 | 来源：新华网
小字号

　　美国密西西比州卫生部20日发函提醒医疗系统，近期发现不少人感染新冠病毒后在家服用给牲畜驱虫的伊维菌素继而中毒。专家告诫居民有病应求医、别吃兽药。

　　据美国《国会山》日报报道，密西西比州毒物管制中心近期接到报告服用伊维菌素后疑似中毒的电话激增。州卫生部门说，近期接到的求助电话中至少70%与居民摄入“畜用或兽用伊维菌素”有关。

　　85%的致电者有轻微中毒症状，仅一人因服药剂量过大而需要进一步救助，暂时还没有人需要住院治疗。

　　人摄入伊维菌素后中毒的症状包括皮疹、恶心、呕吐、腹痛、神经紊乱乃至重度肝炎。

　　密西西比州卫生部所发信函由州政府首席流行病学专家保罗·拜尔斯署名，其中声明：“适用于大型动物的药物浓度高，对人体而言可能是剧毒……不应建议病人服用任何原本用于治疗动物的药，而应当指导他们只能服用医师所开处方中的伊维菌素。”

　　美国近期新冠病例激增，密西西比州是疫情较重地区之一，但州内新冠疫苗接种率在美国排名倒数第二。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：张信凤、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部