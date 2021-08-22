美国密西西比州卫生部20日发函提醒医疗系统，近期发现不少人感染新冠病毒后在家服用给牲畜驱虫的伊维菌素继而中毒。专家告诫居民有病应求医、别吃兽药。

据美国《国会山》日报报道，密西西比州毒物管制中心近期接到报告服用伊维菌素后疑似中毒的电话激增。州卫生部门说，近期接到的求助电话中至少70%与居民摄入“畜用或兽用伊维菌素”有关。

85%的致电者有轻微中毒症状，仅一人因服药剂量过大而需要进一步救助，暂时还没有人需要住院治疗。

人摄入伊维菌素后中毒的症状包括皮疹、恶心、呕吐、腹痛、神经紊乱乃至重度肝炎。

密西西比州卫生部所发信函由州政府首席流行病学专家保罗·拜尔斯署名，其中声明：“适用于大型动物的药物浓度高，对人体而言可能是剧毒……不应建议病人服用任何原本用于治疗动物的药，而应当指导他们只能服用医师所开处方中的伊维菌素。”

美国近期新冠病例激增，密西西比州是疫情较重地区之一，但州内新冠疫苗接种率在美国排名倒数第二。（陈丹）【新华社微特稿】

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