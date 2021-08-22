新华社德黑兰8月21日电（记者高文成 王守宝）伊朗议会21日召开会议讨论内阁提名人选。伊朗总统莱希表示，新政府将重点抗击新冠疫情、改善国内经济。

莱希当天在议会会议上逐一介绍内阁提名人选，表示专业程度、敬业精神、反对腐败等是提名的重要标准。他说，新内阁成员有的年富力强，有的经验丰富，这样的组合将发挥作用。

莱希表示，新政府将全力解决国家经济问题，优先事项是稳定经济形势、改善宏观经济指标、提高人民生活水平、优化营商环境，重中之重是加快新冠疫苗接种、落实防疫政策、改善治疗条件。

莱希本月5日就任伊朗总统，11日向议会提交新内阁成员名单。伊朗议会从21日开始对内阁人选任职资格进行为期4天的辩论，之后将进行信任投票。

伊朗正在遭受第五波新冠疫情冲击，变异新冠病毒德尔塔毒株在全国蔓延。据伊朗卫生部21日公布的数据，该国当天新增新冠确诊病例24179例，累计确诊4640695例；新增死亡病例544例，累计死亡101354例。

受新冠疫情、美国制裁等因素影响，伊朗经济深受通货膨胀、货币贬值、高失业率等问题困扰，不少民众生活困顿。

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