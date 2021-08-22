人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

阿富汗塔利班代表团在喀布尔会见政界人士

2021年08月22日07:54 | 来源：新华社
小字号

　　新华社多哈8月21日电（记者杨元勇）阿富汗塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆21日宣布，塔利班代表团当天在阿富汗首都喀布尔会见阿政界人士，并承诺保证他们的安全。

　　纳伊姆在社交媒体上发文说，以沙哈卜丁·德拉瓦尔为团长的塔利班代表团当天会见阿政界人士，并承诺保证他们的安全和尊严。塔利班希望建立一个尊重法治、没有腐败的强有力的中央制度，为每一名阿富汗公民提供为国家服务的机会。纳伊姆没有透露更多细节。

　　阿富汗民族和解高级委员会主席、阿前政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉21日在社交媒体上说，他和阿前总统哈米德·卡尔扎伊当天会见了塔利班代表团，双方就当前安全和政治局势、有关国家未来的包容性政治解决方案等交换了意见。

　　另据半岛电视台报道，双方就阿富汗权力和平过渡安排、成立由阿各界人士参与的政府等事宜进行了讨论。卡尔扎伊和阿卜杜拉还与塔利班任命的喀布尔省“代省长”阿卜杜勒·拉赫曼·曼苏尔举行了会谈。

　　纳伊姆15日宣布，塔利班武装人员进入并控制了喀布尔，阿富汗的战争已经结束。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德17日在记者会上表示，塔利班计划在阿富汗组建一个包容性政府。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部