新华社多哈8月21日电（记者杨元勇）阿富汗塔利班驻卡塔尔首都多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆21日宣布，塔利班代表团当天在阿富汗首都喀布尔会见阿政界人士，并承诺保证他们的安全。

纳伊姆在社交媒体上发文说，以沙哈卜丁·德拉瓦尔为团长的塔利班代表团当天会见阿政界人士，并承诺保证他们的安全和尊严。塔利班希望建立一个尊重法治、没有腐败的强有力的中央制度，为每一名阿富汗公民提供为国家服务的机会。纳伊姆没有透露更多细节。

阿富汗民族和解高级委员会主席、阿前政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉21日在社交媒体上说，他和阿前总统哈米德·卡尔扎伊当天会见了塔利班代表团，双方就当前安全和政治局势、有关国家未来的包容性政治解决方案等交换了意见。

另据半岛电视台报道，双方就阿富汗权力和平过渡安排、成立由阿各界人士参与的政府等事宜进行了讨论。卡尔扎伊和阿卜杜拉还与塔利班任命的喀布尔省“代省长”阿卜杜勒·拉赫曼·曼苏尔举行了会谈。

纳伊姆15日宣布，塔利班武装人员进入并控制了喀布尔，阿富汗的战争已经结束。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德17日在记者会上表示，塔利班计划在阿富汗组建一个包容性政府。

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