中新网银川8月21日电 (李佩珊 张兴邦)8月21日，是第五届中国—阿拉伯国家博览会展览展示活动面向普通观众开放的第一天。记者当天在展馆跨境电商展区看到，有较多市民在进行“一站式买遍全球”的新购物体验。

据悉，本次展览展示活动面积1.2万平米，共有15个省(区、市)的239家企业、532名代表参展，参展企业中包括世界500强企业、中国500强企业、中国民营企业500强及其他行业头部企业38家。

在银川跨境电商展区，展示了10余个国家和地区的六大类跨境电商产品，其中新零售展区商品便多达1459种，包括食品饮料、化妆品、母婴用品和家庭日常用品。消费者既可以在现场体验产品，也可以“云逛展”实现足不出户、线上购物。

据了解，宁夏银川目前拥有跨境电商企业183家，较2019年国务院批复成立中国(银川)跨境电子商务综合试验区前，增加了132家，增幅达到258%，累计实现交易额3.2亿元(人民币，下同)。同时，银川借助中欧国际货运班列、国际航空运输等通道优势，初步形成了以银川综保区、银川公铁物流园、兴庆区跨境电商产业园、阅海湾中央商务区、中关村双创中心等具有代表性的跨境电商产业集聚区，在全国首开“一带一路”国际卡车班列，累计发车228辆，贸易总额2.65亿元。

宁夏银川商务局副局长段建宏表示，宁夏银川跨境电商目前处于发展阶段，需要各方助力。“我们将会把跨境电商的理念和模式让更多的大学生进行了解，同他们的专业和学习相结合，让银川从事跨境电商的人员在明年超过3000人，为产业发展提供智力支撑。”

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