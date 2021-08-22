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踏访裴多菲故居

田  樱
2021年08月22日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　上中学时，课本上有鲁迅先生的名篇《为了忘却的纪念》，其中引用了白莽（即殷夫）所译裴多菲的诗：“生命诚可贵，爱情价更高；若为自由故，二者皆可抛！”给我留下了深刻印象。

　　为此，我到匈牙利时，专程踏访了位于南部的巴奇—基什孔州，这里有坐落在蒂萨河大平原上的小城小克勒什市，是裴多菲的故乡。小城小巧秀美，一条主街穿城而过，市政厅和大教堂位于市中心，市政厅广场的西南角是一尊裴多菲的站立雕像，广场的东南侧就是他的故居和纪念博物馆。

　　从主街向左望去，一幢用芦苇盖顶、简朴的房子出现在眼前。房子的东侧是一尊白色的裴多菲半身雕像，西墙一块铜板上醒目地写着一行匈牙利文：“裴多菲·山陀尔，1823年1月1日出生于这里。”这幢木结构房子的土墙和窗上挂着许多花环。进门的西面是卧室，有一张木床，是裴多菲出生的地方，他在这里度过了童年岁月。简朴的故居有3间屋子，堂屋是厨房，仍然保存着土灶。故居东屋是展览室，墙上挂着诗人父母的画像。

　　展室通过照片、图片和资料，讲述着裴多菲的人生足迹。诗人出生在一个穷困的屠户家庭，自幼过着清贫生活，做过演员，当过兵。他乘驿车和雪橇四处游历，有机会接近劳苦人民，为后来的创作打下坚实的生活基础。1844年，他从故乡来到布达佩斯，担任《佩斯时装报》的助理编辑。在这一时期，他出版了《诗集》《云》等作品，引起强烈反响。1846年起，裴多菲团结进步作家，创办进步刊物，先后写下了《仙梦》《我的歌》等名篇。

　　我到布达佩斯时，在离城不远的多瑙河畔，看到矗立着的匈牙利民族博物馆，这里记载着匈牙利民族革命的历史。1848年3月15日，正是在这个博物馆正门右侧的高台上，裴多菲向聚集在广场上的1万多名起义者朗诵了他在前一天晚上写成的著名诗篇《民族之歌》：“起来，匈牙利人，祖国正在召唤！是时候了，现在干，还不算太晚！是做自由人呢，还是做奴隶？你们自己选择吧，就是这个问题！”裴多菲以诗歌为武器，手持军刀，奔赴疆场，为祖国壮烈牺牲，年仅26岁。“纵使世界给我珍宝和荣誉，我也不愿离开我的祖国。因为纵使我的祖国在耻辱之中，我还是喜欢、热爱、祝福我的祖国。”诗人以革命精神和热血践行了自己充满激情的名言。

　　裴多菲一生写下800多首抒情诗和8部长篇叙事诗，他的创作和不屈的战斗精神曾经鼓舞和激励了许多人。鲁迅最早将裴多菲的诗介绍到中国，1907年，他在《摩罗诗力说》中作了论述。后来，鲁迅翻译了5首裴多菲的诗歌，并在《野草》的一篇文章中翻译和引用了诗人的《希望》。1921年，茅盾翻译了裴多菲的《民族之歌》，此后，殷夫、冯至等也做了许多译介工作。在裴多菲故居院子里，陈列着中国翻译家孙用的《裴多菲诗四十首》译本和翻译家兴万生的《裴多菲文集》译本。展厅后院树立着许多外国翻译家的塑像，其中便有鲁迅先生。

　　漫步在布达佩斯伊丽莎白桥以东的河滨路上，眼望屹立着的裴多菲铜像，心中不由得想起他的诗句：“你要像一棵槲树，大风将树枝吹折，然而巨大的树干却永远挺直。”


　　《 人民日报 》（ 2021年08月22日 06 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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