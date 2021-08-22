本报记者 俞懿春 谢佳宁 彭 敏

近日，中国国药集团与孟加拉国卫生和家庭福利部以及孟加拉国伊思达疫苗有限公司，以线上和线下相结合方式签署新冠灭活疫苗合作备忘录。这意味着中国疫苗将以更快速度、更低成本抵达又一个发展中国家，为全球抗疫作出新的贡献。

据中国国药集团董事长刘敬桢介绍，协议落地后，孟方企业每月将可以在孟国内分装至少500万剂新冠疫苗，用于当地疫情防控。孟加拉国卫生和家庭福利部部长马利克说，该协议的签署将成为孟中关系的里程碑。孟加拉国外长莫门表示，只有世界各国通力合作，才能真正消灭新冠病毒。

为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，中国不仅对外供应大量疫苗成品，还致力于拓展海外联合生产。截至目前，中国疫苗企业已经在8个国家启动合作生产。阿联酋、埃及、印度尼西亚、巴西分别成为所在地区首个拥有新冠疫苗生产能力的国家，书写了发展中国家团结自强的新篇章。

今年3月，中国康希诺新冠疫苗在墨西哥中部克雷塔罗州完成灌装。康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设的灌装生产线，成为该疫苗首条海外灌装生产线。墨西哥国立自治大学医学院教授马拉基亚斯·洛佩斯·塞万提斯对此高度评价：“毫无疑问，这是国际合作的典范。”他在接受记者采访时表示，继续朝着这一方向努力，墨西哥将可以为拉丁美洲或其他地区国家生产新冠疫苗。

今年6月，巴基斯坦国家卫生研究所在首都伊斯兰堡正式发布本地灌装生产的中国康希诺新冠疫苗。巴国家卫生研究所生物生产部门负责人加扎拉·帕尔文说：“中方团队对我们的科研人员进行培训，让我们接触到行业先进科技和理念，还帮助我们改善了硬件水平，可以说是对我们疫苗行业的一次全方位升级。”

中国日前宣布，今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，并决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。“中国政府的承诺强大而及时。”在马拉基亚斯看来，“结束疫情的唯一出路，就是确保疫苗覆盖到每个角落、每个人。”他期待墨中两国通过共同研究主要健康问题并寻找解决方案，在新的领域开拓更多合作。

（本报北京、墨西哥城8月21日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)