本报记者 冯雪珺 张朋辉

“进入中国的40余年时间里，我们把握改革开放的机遇，扎根中国并不断发展壮大。”瑞士电梯供应商迅达集团中国区首席执行官施达毓近日在接受本报记者采访时表示。作为改革开放后第一家在中国设立工业合资企业的外企，迅达集团以自身的飞速成长，见证了实实在在的中国机遇。

1979年7月，《中华人民共和国中外合资经营企业法》正式通过。第二年，中国第一家工业合资企业——中国迅达电梯股份有限公司（简称“迅达中国”）正式成立。

当时多数外国资本对中国市场还抱着谨慎与观望的态度，但时任迅达总部负责人辛德勒毅然决定在中国进行长期投资。谈起这段历史，施达毓十分感慨：“辛德勒先生的企业家精神让他意识到，中国有一天将成为非常重要的市场。”

迅达中国很快实现盈利，1986年就已收回全部投资。上世纪八九十年代，迅达中国多次被评为全国十佳合资企业。“昂首阔步，环宇翱翔，立足中华，迅达世界……”一曲激昂的《中国迅达之歌》，唱出了这家合资企业乘着改革开放的春风，如火如荼生产的激昂景象。本世纪初，迅达收购中方股东的股权，迅达中国成为外商独资企业。直到今天，迅达仍是在华投资规模最大的外资企业之一。

在占地逾27万平方米的上海嘉定迅达园内，一栋200米高的灰白色电梯试验塔拔地而起。自2011年起，迅达开始在上海建设园区，包含迅达中国总部、集团全球最大生产基地、亚太地区研发中心及一个培训中心。园区于2016年竣工，总投资超过2.4亿瑞士法郎（1瑞士法郎约合7元人民币），成为迅达近150年历史中最大的投资项目。“这表达了迅达进一步扎根中国、立足长远的意愿。”施达毓说。

施达毓有着浓厚的中国情结。他2006年第一次来到中国，2015年加入迅达中国。他对中国的兴趣始于1971年他父亲的一次访华经历。“我父亲回国后跟我说了很多关于中国的事，还展示了在北京长安街等许多地方拍摄的照片。”2007年，施达毓专程带父母重游中国。“与此前相比，中国发生了翻天覆地的变化。”

中国的电梯行业也在发生巨变。随着城镇化进程不断推进，中国已经成为全球电扶梯产品生产、安装和出口的最大国家，市场份额占全球一半以上。“经过40多年的发展，中国已成为迅达集团的‘第二家园’。”施达毓说：“迅达的成功离不开中国不断优化的营商环境。”

“‘瑞士工匠精神’是我们发展的一个重要秘诀。”施达毓告诉记者，迅达除了对内培训，对外还开启了校企合作，设立了中国首个校企共建的电梯工程技术专业和中国第一家电梯工程学院，迄今在中国全国范围内已有29个深度合作院校。

如今，中国不仅是迅达集团最大的市场、最重要生产基地，也是迅达集团的重要研发中心、走向全球市场的“港口”。施达毓说，中国鼓励创新，迅达的新技术总是先在中国市场上使用。例如，在新冠肺炎疫情防控期间，迅达中国采用的新技术可以控制每台电梯的最大搭载人数，有效降低公共场所的交叉感染风险。

在施达毓看来，随着中国人民生活水平的提高，企业要想保持市场竞争力，就必须拿出更好的质量、更先进的技术、更高的产品附加值。他说：“迅达中国正在为此而努力。”

《 人民日报 》（ 2021年08月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)