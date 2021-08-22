新华社北京8月21日电 多国科学家合作撰写的一篇新冠病毒溯源综述性文章本周在美国《细胞》杂志上发表，这是该领域专业人士基于已有科学证据对溯源问题作出的重要评判。文章有力驳斥了一些美国政客鼓吹的“实验室泄漏”阴谋论，并指出，从动物到人的跨物种传播是新冠病毒最可能的来源。

20余名世界主流科学家合作撰写了这篇文章，包括澳大利亚悉尼大学玛丽·巴希尔传染病和生物安全研究所的爱德华·霍尔姆斯、美国犹他大学人类遗传系的斯蒂芬·戈德斯坦、加拿大萨斯喀彻温大学疫苗和传染病组织的安杰拉·拉斯穆森、英国格拉斯哥大学病毒研究中心的戴维·罗伯逊等。文章预印本曾于7月上旬在开放科学数据平台Zenodo上发布。

文章说，人类历史上没有任何一场流行病由新型病毒逃逸引发，也没有数据表明在新冠肺炎疫情暴发前，武汉病毒研究所或其他实验室正在研究新冠病毒或任何足以成为新冠病毒祖先的病毒。武汉病毒研究所开展常规的病毒基因组测序，但这种操作无需细胞培养，风险可忽略不计。早期的新冠病毒分离物无法感染野生型小鼠等事实也表明，新冠病毒极不可能通过实验室中的功能增益研究获得。

武汉病毒研究所报告的RaTG13是迄今已知的与新冠病毒基因序列最相似的冠状病毒，一些阴谋论者声称RaTG13可能是新冠病毒的源头。文章表示，武汉病毒研究所从未培养RaTG13冠状病毒，仅以短测序片段组装出RaTG13的核苷酸序列。如果考虑基因重组等因素，另外3种蝙蝠冠状病毒RmYN02、RpYN06和PrC31可能与新冠病毒有更近的共同祖先，而这3种病毒都不是由武汉病毒研究所收集的，并且疫情暴发后才完成对它们的测序。

文章作者还审核了支持新冠病毒人畜共患起源和自然进化方面的证据。文章说，绝大多数能感染人类的病毒都是人畜共患起源，之前的几种人类冠状病毒也是如此。从新冠病毒流行病学史来看，它的出现与先前和动物市场相关、因人类暴露导致的冠状病毒疫情暴发相似。新冠病毒自出现以来经历了频繁的突变，包括大流行早期出现的D614G突变以及发生在刺突蛋白受体结合域的一些突变。这些突变是病毒在人群中传播后发生的，增强了病毒适应性，同时也有力驳斥了新冠病毒出现时其刺突蛋白已优化到足以适应与人体细胞有关受体结合的说法。

文章结尾写道，目前没有证据表明新冠病毒起源自实验室，没有证据表明任何早期新冠病例与武汉病毒研究所有任何联系。相较于野生动物贸易中经常发生的人与动物大量频繁接触，实验室来源这一路径极不可能。如果不能通过合作与认真协作的研究全面调查新冠病毒的人畜共患起源，世界未来面对由同样的人类活动引发的大流行时将依然脆弱。

《 人民日报 》（ 2021年08月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)