通沙万·丰威汉

人类共同居住在同一个地球，多边主义是世界的发展趋势。构建人类命运共同体理念高瞻远瞩，充分反映时代潮流，得到世界上大多数国家的支持

中国共产党从诞生到发展壮大的100年，是肩负光荣使命、不畏牺牲、砥砺前行的伟大历程。中国取得的伟大胜利和辉煌成就，充分证明了中国共产党卓越的领导能力，展现了中国人民勠力同心的奋斗精神，彰显了中国特色社会主义制度的显著优势。

100年来，中国共产党肩负历史使命，坚定理想信念，坚持以人民为中心，领导中国人民浴血奋战、百折不挠，实现了民族独立和人民解放，建立了中华人民共和国，开创了中国历史的新纪元。新中国成立后，中国共产党领导中国人民进行社会主义革命和建设，取得了伟大成就。1978年以来，中国共产党领导中国人民开启了改革开放事业，推动中国实现伟大而深刻的社会变革，不断解放和发展社会生产力，取得了举世瞩目的发展奇迹。中共十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指导下，中国党和国家各项事业取得伟大成就，全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标，中国人民彻底摆脱绝对贫困。

习近平总书记提出的共建“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念得到国际社会广泛支持，正在积极落实，为推动人类社会进步、促进世界和平友谊合作发展作出积极贡献。人类共同居住在同一个地球，多边主义是世界的发展趋势。构建人类命运共同体理念高瞻远瞩，充分反映时代潮流，得到世界上大多数国家的支持。

老中两国文化相近，传统友谊源远流长。中国共产党领导中国人民取得辉煌成就，为老挝发展社会主义事业提供了有益借鉴与启发。今年是老中建交60周年和老中友好年，双方共同举办系列庆祝活动，推动老中友好更加深入人心。我们坚信，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国人民必将沿着中国特色社会主义道路坚定前行，推动社会主义现代化建设不断取得新的更大成就，中国必将实现人民富裕安康、社会和谐稳定、经济快速发展，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦！

（作者为老挝人民革命党中央对外联络部部长）

《 人民日报 》（ 2021年08月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)