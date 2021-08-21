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阿富汗塔利班不打算组建过渡政府

2021年08月21日23:58 | 来源：新华网
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新华社喀布尔8月21日电（法里德·贝赫巴德）据阿富汗哈马新闻社21日报道，塔利班高级成员艾哈迈杜拉·瓦西克当天表示，塔利班没有组建临时政府或过渡政府的计划，将直接组建一个能被阿各方接受的包容性政府。

瓦西克在接受媒体采访时表示，塔利班目前正与各方就组建政府加快协商。

据悉，阿富汗目前仍没有国家元首，塔利班只任命了一部分省长和市长。

据阿富汗第一新闻电视台报道，塔利班高级成员哈利勒·拉赫曼·哈卡尼21日与阿富汗伊斯兰党领导人、前总理古勒卜丁·希克马蒂亚尔举行了会谈，但会谈具体内容未公布。

另据报道，阿富汗塔利班政治委员会负责人巴拉达尔已从南部城市坎大哈抵达首都喀布尔，与有关方面协商组建政府事宜。塔利班尚未证实这一消息。巴拉达尔17日从卡塔尔首都多哈抵达坎大哈。

据阿富汗黎明新闻网21日报道，北部巴格兰省地方民兵组织从塔利班手中夺回3个地区。这是在塔利班占领阿富汗全国34个省中的33个以来，第一次有武装组织从塔利班手中夺回土地。塔利班尚未对此发表评论。（参与记者：史先涛）

(责编：赵欣悦、白宇)

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