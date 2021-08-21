原标题：马来西亚新总理面临多重挑战

新华社吉隆坡8月21日电（国际观察）马来西亚新总理面临多重挑战

新华社记者林昊

获得马来西亚最高元首阿卜杜拉任命的伊斯梅尔·萨布里21日宣誓就任总理，接替因失去国会下议院过半数支持而辞职的前任总理穆希丁。

此间分析人士指出，伊斯梅尔·萨布里此前在穆希丁政府任职，在马来西亚新冠疫情严峻的情况下，由他出任总理有助于保持政府抗疫政策措施的连续性。但他同样可能遭遇所获支持不稳固的问题，并且在控制疫情、恢复经济方面面临挑战。

新任总理产生

伊斯梅尔·萨布里现年61岁，早年是一名律师，后加入当时的执政党马来民族统一机构（巫统）并投身政治。他2004年首次当选国会议员，历任多个内阁部长职务。

在2018年大选中，以巫统为核心的多党联盟落败，巫统领导层在大选后“洗牌”，伊斯梅尔·萨布里经过党内选举成为巫统副主席。而新当选的巫统主席扎希德很快受到数十项贪腐罪名指控，作为巫统二把手的署理主席穆罕默德·哈桑并非国会议员，伊斯梅尔·萨布里于是成为事实上的国会反对党领袖。

2020年2月，时任内政部长的穆希丁率领他的土著团结党以及其他一些国会议员退出当时执政的希望联盟，时任总理马哈蒂尔辞职。同年3月，穆希丁政府成立，巫统是执政联盟成员，而且在联盟内拥有最多国会议席。伊斯梅尔·萨布里作为巫统成员出任国防部长，是地位仅次于总理穆希丁的4名高级部长之一。

穆希丁出任总理后，巫统内部以扎希德为代表的一部分势力与其摩擦不断。伊斯梅尔·萨布里则一直主张巫统继续支持穆希丁政府，并于今年7月被穆希丁任命为副总理。但扎希德和其他十几名巫统国会议员不久前撤回对穆希丁的支持，导致穆希丁失去国会下议院过半数支持，被迫于8月16日辞职。

据马来西亚媒体报道，穆希丁辞职后，伊斯梅尔·萨布里原本不是巫统党内提名新总理的第一人选，但因得到穆希丁及原执政联盟中其他政党支持，最终获得了巫统党内认可。马来西亚国家皇宫20日宣布，国会下议院现有220名国会议员中，114人提名伊斯梅尔·萨布里出任总理，因此最高元首阿卜杜拉根据宪法任命他为新总理。

面临多重挑战

伊斯梅尔·萨布里上任后，马来西亚各界普遍关注他将如何组阁，包括在多大程度上延续穆希丁政府的部长人选及政策。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山指出，伊斯梅尔·萨布里所获政党和国会议员的支持与穆希丁上任时基本一致，在国会下议院的优势十分微弱。如果执政联盟内部有任何政党或国会议员对他的政策或立场不满，都会直接影响政府的稳定性。

最高元首阿卜杜拉先前表示，新任总理获得任命后，必须尽快在国会下议院寻求通过针对自己的信任案，以确认他获得下议院过半数议员的支持。这将是伊斯梅尔·萨布里执政需要跨过的第一道关口。

在执政层面，胡逸山表示，伊斯梅尔·萨布里面临的任务首先是控制新冠疫情，尤其是降低感染率和死亡率，其次是恢复受疫情影响的经济。

在穆希丁政府中，伊斯梅尔·萨布里大部分时间负责统筹防疫措施，是曝光度最高的内阁成员之一。马来西亚国家新闻社认为，由他出任总理有助于延续现有的疫苗接种方案及抗疫措施。但胡逸山认为，许多马来西亚民众对穆希丁政府未能阻止疫情恶化不满，伊斯梅尔·萨布里是否会采取以及会采取何种不同于前任政府的措施应对疫情和恢复经济，值得关注。

马卫生部20日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增新冠肺炎确诊病例23564例，连续第三天创疫情暴发以来新高，累计确诊突破150万例，累计死亡13713例。

国家皇宫在20日的声明中说，最高元首阿卜杜拉希望新政府能立即着手应对新冠疫情，以维护民众和国家的利益和福祉。他同时希望政治动荡能够立即结束，所有国会议员搁置各自的政治议程，团结一致应对疫情。

马来西亚理工大学政治学教授阿兹米·哈桑认为，伊斯梅尔·萨布里需要证明自己是所有马来西亚人的总理，具体做法包括根据能力而不是党派来选择内阁成员。如果能做到一点，他甚至可能得到反对党的支持。

(责编：袁勃、牛镛)