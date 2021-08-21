【环球时报-环球网报道记者赵觉珵】因为拿不出所谓“中国病毒源头论”“中国实验室泄漏论”的实质性证据，美国情报部门针对中国的新冠病毒溯源调查迟迟未有进展披露。有知情人士20日向《环球时报》透露，为配合炮制相关调查报告，美政府正加大操纵美国媒体进行相应舆论造势，如向美媒提供编造的“中国实验室泄漏论”虚假证据，“指导”有关媒体多角度推出溯源研究“美国叙事”，抵御“来自中国的反扑”，并为借溯源问题向中方抹黑追责营造有利的舆论氛围。

今年5月下旬，美国总统拜登下令情报部门调查新冠病毒起源，并在90天内提交报告。一名熟悉相关调查情况的知情人士告诉《环球时报》记者，美政府高层认为，美情报部门尚未掌握可以抹黑中国的确凿证据，而中方维护中国—世卫组织溯源联合研究报告、反对溯源政治化的立场已得到不少国家的支持和认可，一些国家政府、专家和民众甚至还和中方一道呼吁世卫组织调查美国德特里克堡生物实验室。对此，美政府必须充分利用美媒在国际传播领域的优势地位，加大操纵媒体进行舆论造势。

上述知情人士向《环球时报》记者披露，为达到这一企图，美政府持续向美媒“喂料”，抛出编造的“中国实验室泄漏论”虚假证据，鼓动有关媒体密集发布不实报道，调用自身渠道，深挖和丰富相关证据作为补充，并放大世卫组织及国际科学界等各方对华不利的声音。近日，美政府又鼓动个别媒体重新翻炒“中国野生动物市场源头论”，作为坐实“中国病毒责任”的备选方案。《环球时报》记者注意到，美国彭博社17日就发表了一篇炒作新冠病毒与华南海鲜市场关联的报道。

这名知情人士同时透露，美政府还在操纵美媒加强对德特里克堡的“正面报道”，凸显德堡在公共卫生防护、新冠病毒研究等领域的“积极作用”，“撇清”德堡与新冠病毒关系，反击中方涉溯源新闻“造假”和“阴谋论”，将调查重点引回中国。

正如一名西方科学家曾向《环球时报》记者评论的，拜登政府为期90天的“新冠溯源调查”是一场“有协调的政治运动”。《环球时报》此前曾援引来自知情人士的爆料，披露了美情报界在拿不出证据支撑、缺乏科学基础的情况下，依然强行炮制“新冠溯源调查报告”，试图在“报告”中炮制诱导性结论，罗列可用于推断“实验室泄漏”的所谓疑点、“中方阻挠溯源调查”的所谓证据，诱导怀疑“病毒来自武汉病毒研究所实验室”。

来自知情人士的消息还显示，美国正纠集盟友，向世界卫生组织及其总干事谭德塞施压，要求尽快启动对华“第二阶段溯源”，并以各种方式诱压国际科学界人士向中方施压。与此同时，知情人士还告诉《环球时报》记者，美国还将中国周边国家作为对华溯源调查的突破重点，以疫苗援助等筹码对这些国家威逼利诱换取后者帮助炒作“中国病毒源头论”，并借此在中国与周边国家间打“楔子”，遏制中国在亚太日益扩大的影响力，维护美地区主导权。

有消息人士表示，美政府高层认为，尽管“溯源调查”仍无根本性进展，但调查不是目的，推动调查本身就有意义。持续炒作“溯源调查”可消耗中方外交资源，增加美对华要价筹码，对冲中国影响力。

外交学院国际关系研究所教授李海东20日对《环球时报》记者表示，上述被披露的信息显示，美国正在动用盟友、媒体、疫苗等手中所有工具，最大限度地利用病毒溯源议题，在全球范围内抹黑中国。李海东补充称，美国将病毒溯源变为政治化操弄，其根本目的是削弱中国日益增长的影响力，最大程度在中国与周边国家间制造撕裂和矛盾，从而将国际议程的主导权牢牢把握在自己手中。

李海东分析称，这一溯源调查由美国情报机构负责，决定了调查本身就不是严肃的、客观的、科学的。虽然“调查报告”尚未出炉，但可以预料到，这一定是一份将溯源问题高度政治化的报告。

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