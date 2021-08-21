原标题：纵论天下| 质疑中国抗疫政策前，自己先照照镜子

新华网北京8月20日电（薛笔犁 何媛）近期，西方一些媒体和所谓分析人士不断对中国抗疫成就指手画脚，妄称严格的防疫政策会让中国付出高昂的经济和社会代价。针对这些论调，中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽回应，中国秉持“人民至上、生命至上”理念，不惜一切代价，保障人民生命健康安全，这与美国及一些西方国家坚持“资本至上”大于“生命至上”，漠视民众生命的价值取向截然不同。

在阮宗泽看来，中国把人民生命健康安全置于首位，不惜一切代价保护人民生命安全，这包括采取必要的封锁措施，为此付出一些经济上的代价都是值得的。

正因为中国秉持“人民至上、生命至上”理念，抓住了战胜疫情的关键，用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果，又接连打了几场局部地区聚集性疫情歼灭战，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果，极大地保护了人民群众的生命健康安全。

不仅如此，中国还对全球公共卫生事业尽责，尽己所能为国际社会提供援助。在全球抗疫斗争中，中国为发展中国家提供20亿美元援助，向43个国家出口疫苗，为全球供应2800多亿只口罩、34亿多件防护服。阮宗泽认为，中国不仅对本国人民生命安全和身体健康负责，还以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，充分彰显了中国精神、中国力量、中国担当。

“这和高谈阔论民主人权的美西方国家，形成鲜明对比！”阮宗泽感叹，美国就是典型代表，嘴上大谈保护人权，实则斤斤计较眼前经济利益，漠视人民整体利益和生命健康，导致超60万的民众失去生命，社会贫富分化鸿沟不断加大。美国经济学家保罗·克鲁格曼直言，美国的疫情应对“在流行病学和经济层面上都是失败的”。

此时此刻，西方一些人还不深刻反思本国抗疫不力的原因，反而把精力花在抹黑中国成功的抗疫政策上，暴露了他们企图对外转移注意力以掩饰自身抗疫失败的图谋，以及虚伪扭曲的人权观。

反观中国，坚持以人民为中心，在果断有力的防疫措施和精准有效的宏观调控下，不仅保护了人民生命安全，也保障了社会经济长远发展。

2020年，中国率先控制疫情、复工复产、实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。2021年，中国经济不负众望，上半年国内生产总值同比增长12.7%，世界银行、惠誉、标普等国际机构对中国经济纷纷投下“信心票”。阮宗泽强调，正是因为中国疫情防控取得成功，才有了后期的经济恢复和增长。

在做好疫情防控的同时，中国积极谋划未来更长时期的经济发展，率先部署构建新发展格局。阮宗泽认为，这表明中国有能力平衡疫情防控和经济增长，创造更有利的经济发展环境，继续保持中国经济良好的发展势头。

阮宗泽进一步指出，这一切源于中国特色社会主义制度的优越性和中国共产党坚强有力的领导。得益于中国的体制优势，把人民的生命健康安全置于首要位置，才能不惜一切代价兑现对人民的承诺。同时，有了中国共产党的坚强有力领导，敢于担当，全心全意为人民服务，党的决策才受到衷心拥护，人民群众才获得更多实实在在的红利。

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