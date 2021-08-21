新华社华盛顿8月20日电（记者刘品然）美国总统拜登20日表示，美方将尽全力从阿富汗撤出美国公民和阿富汗伙伴。

拜登当天下午在白宫就撤离行动发表讲话时说，目前有近6000名美军在阿首都喀布尔机场支持人员撤离，美方前一天从阿富汗撤出了约5700人，自14日以来已撤出约1.3万人。

拜登说，此次撤离是历史上规模最大、难度最高的空运行动之一，撤离行动存在危险，他无法就最终结果作出承诺，但美国会动员一切必要资源，尽全力撤出想要归国的美国公民以及阿富汗伙伴。

他说美方目前不掌握在阿美国公民的确切人数，正对此展开核实。美媒此前报道说，或许有超过1万名美国公民仍在阿富汗。

拜登还说，美方与塔利班保持“常态联系”以确保平民能安全通行至机场，美方也在考虑利用一切方式将人员带至机场。美方已警告塔利班，若其袭击美军或妨碍美方撤离行动将遭到“迅速和有力的回应”。

在被问及美方是否会在8月31日后继续留在阿富汗展开撤离行动时，拜登说他认为撤离行动可以在8月31日前完成，同时表示美方会在接下来作出判断。

美军联合参谋部官员汉克·泰勒在五角大楼记者会上确认，由于撤离行动中转地卡塔尔承载撤离人员达到上限，喀布尔机场的撤离行动在当天早些时候不得不中断了6至7个小时。

拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月他又表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制喀布尔，宣布“战争结束”。同日，阿富汗总统加尼在社交媒体上宣布，为避免流血冲突，他已离开阿富汗。目前，塔利班尚未宣布成立新政府。

负责在喀布尔机场外维持秩序的塔利班武装人员19日宣布，只有持合法证件者才被允许进入机场。18日，因机场门口聚集大量民众，塔利班武装人员多次朝天鸣枪驱散人群。

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