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美国医院新冠死亡病例重回高峰 三名参议员“突破感染”

2021年08月21日09:35 | 来源：新华网
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　　美国住院新冠患者死亡人数回升到今年2月以来最高水平，南方部分地区重症监护床位紧缺。又有三名国会参议员发生“突破感染”。

　　彭博社19日援引美国卫生与公共服务部数据报道，截至18日的过去7天内，全美确诊或疑似感染新冠病毒的住院患者死亡人数为平均每天1016人，是今年2月22日以来的最高值。

　　截至18日，亚拉巴马州重症监护病房已超负荷运转，佛罗里达、密西西比、佐治亚、得克萨斯等州重症监护病床使用率超过90%。上述5个州大约一半重症监护病人是新冠患者。

　　美国新增死亡病例数在今年1月达到高峰，之后逐渐下降，7月跌至谷底。不过，随着新冠变异病毒德尔塔毒株蔓延，近一个多月以来疫情反弹，单日死亡病例持续增加。

　　现年69岁的科罗拉多州民主党籍联邦参议员约翰·希肯卢珀、70岁的密西西比州共和党籍联邦参议员罗杰·威克以及77岁的缅因州独立参议员安格斯·金19日各自宣布，尽管完成新冠疫苗全程接种，仍确诊染疫，即“突破感染”。

　　尚不清楚这几名参议员何时感染。美联社报道，上周，几乎所有国会参议员都参加了一场通宵会议，就预算案表决。参议院随后休会。

　　据无党派组织“政府追踪”介绍，美国已有超过70名国会参议员和众议员感染过新冠病毒。67岁的得克萨斯州共和党籍联邦众议员罗恩·赖特今年2月成为第一个染疫去世的国会议员。

　　根据世界卫生组织网站发布的数据，美国19日新增新冠确诊病例将近14.7万例，累计确诊超过3692万例、累计死亡将近62万例。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：高歌、崔越)

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