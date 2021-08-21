阿富汗首都喀布尔和东部省份出现反对塔利班掌权的集会游行。塔利班19日呼吁民众保持团结，留在国内。

【示威与劝说】

集会游行最先出现在贾拉拉巴德省、帕克蒂亚省等东部省份，19日蔓延至首都喀布尔。不过这些游行规模不大，基本没有流血冲突。

路透社援引一名目击者的话报道，在库纳尔省首府阿萨达巴德，塔利班武装人员在游行现场开枪。报道说，现场数人死亡，但不清楚他们究竟死于踩踏还是枪击。

另一名目击者说，在喀布尔一场集会上，塔利班武装人员朝空中鸣枪，试图驱散人群。

目前没有其他渠道消息证实游行现场发生伤亡。

社交媒体上流传的几段视频显示，一些民众在游行中挥舞阿富汗国旗，呼喊口号。一些当地媒体报道，有人在现场扯下塔利班的旗帜。

阿富汗副总统阿姆鲁拉·萨利赫在社交媒体推特上对示威者表示支持。萨利赫先前说，总统阿什拉夫·加尼在喀布尔陷落之际出逃后，自己应该成为“合法临时总统”。萨利赫是目前仍在阿富汗东北部潘杰希尔省抵抗塔利班的军事力量主要领导人之一。

20日是塔利班攻占喀布尔后的第一个礼拜日。塔利班呼吁宗教人员劝说民众保持团结，不要离开故土。

【平静与混乱】

喀布尔市内近几天局势大体平静，只是机场附近较为混乱。数以千计阿富汗人围在机场附近，希望搭上美军组织的撤离飞机。

美军称，超过5200名美国士兵驻守在机场，多个入口已经打开。五角大楼官员说，美军过去5天已经撤走大约7000名美国公民和为美军工作过的阿富汗人。

社交媒体上的一段视频显示，大批民众聚集在装有铁丝网的机场围墙外，一个阿富汗小女孩被举过围墙“递”给美军士兵。

美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文接受美国全国广播公司采访时说，美方现在对撤退过程中遭遇恐怖袭击的风险保持高度警惕。

塔利班官员告诉路透社，他们“遵守承诺”，既给外国人、也给阿富汗人设法提供安全撤离通道。

塔利班进入喀布尔后对外宣告不会寻求“报复”，劝说民众照常工作生活。塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德17日说，塔利班计划组建一个“包容性”政府。

【传言与宣示】

挪威一家独立情报评估机构声称，塔利班武装人员正在“挨家挨户抓人”，目标是那些与阿富汗政府合作或为美军和北约工作的阿富汗人。这家研究机构没有交代情报来源，只说已将相关报告分享给联合国机构和人员。

不过，一名联合国官员回应路透社询问时强调，“这不是联合国出具的报告”。

美国联邦众议员贾森·克罗说，塔利班正在根据阿富汗国家安全局的档案识别并“围捕”那些为美军工作的阿富汗人。

塔利班暂未回应上述说法。

塔利班发言人穆贾希德17日在记者会上说，塔利班不希望在国内外再树敌，将对前政府官员和军人实行大赦。（王宏彬）（新华社专特稿）

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