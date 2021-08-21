原标题：海外网深一度：疫情曲线上涨，美国走不出“至暗时刻”

当地时间8月19日，美国疾控中心（CDC）的数据显示，美国各地的新冠肺炎住院患者数正在激增，其中儿童和50岁以下成年人的住院率达到了疫情以来的最高值。

数据显示，50岁以下每个年龄段的住院率都已经超过了今年1月的纪录。其中增长幅度最大的是30至39岁的成年人以及18岁以下的未成年人，这两个年龄段的住院率都比此前的峰值高出30%以上。CDC表示，过去一星期，美国日均新增住院患者1.1万例，如果入院治疗患者数按照目前的速度增长，那所有年龄段的总体住院率可能会在一个月内达到新高。

美国疫情数据严重反弹

自7月以来，美国疫情出现快速反弹，新增确诊病例数、住院病例数和死亡病例数都再度出现激增。《纽约时报》的数据显示，截至8月18日，美国7天内平均单日新增确诊病例数为140816例，7天内平均单日住院病例数为86207例，分别比8月11日增加13.3%和19.2%。

CDC的数据显示，未接种疫苗者正在成为本轮疫情的主要人群。目前，美国65岁以上人口中，已有81%完成了疫苗接种，而如果将年龄范围扩展到18岁，疫苗接种完成率就迅速下降至62%，至少接种一剂疫苗的比率也仅有73%。由于12岁以下儿童仍未获批接种疫苗，目前美国全国仅有51%的人完成了疫苗接种，60%的人接种了至少一针疫苗。

这也让接种率普遍较低的南方各州成为了本轮疫情暴发的“重灾区”。得克萨斯州休斯敦贝勒医学院国家热带医学学院院长彼得·霍特兹告诉美国有线电视新闻网(CNN)，现在整个南部各州的传播水平“令人震惊”，“如果看一下佛罗里达州和路易斯安那州的传播率，可能是世界上最高的”。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）根据约翰斯·霍普金斯大学的数据指出，截至8月15日，路易斯安那州每10万人确诊病例数为126例，是全美平均水平的三倍多，密西西比州和佛罗里达州的这一数据则分别为110例和101例。白宫大流行病应对协调员杰夫·齐茨说，"这仍然是一场未接种疫苗者的大流行病。"

重症监护室“一床难求”

住院病例的激增正在一些医疗资源并不丰富的州引发危机。《夏威夷新闻》报道称，截至8月19日，夏威夷州新增确诊病例超过750例，住院病例达到352例，为疫情以来最高值。报道称，夏威夷斯特劳布医疗中心的就诊率已经达到了125%。

激增的病例令卫生官员措手不及并开始对该州的医疗资源造成压力。夏威夷州卫生部长伊丽莎白·查尔表示，该州医疗系统正面临巨大挑战，“当我们看到每天感染新冠病毒的人数称指数级增长时，这将是一场危机；而如果我们的医疗资源不堪重负时，这就是一场灾难”，“我们正被架在火上”。该州代理首席流行病学家莎拉·肯布尔当天表示，“我们正处在一个非常关键的时期”。

此外，俄勒冈州、路易斯安那州和密西西比州都在最近几周创造了冠状病毒住院的大流行纪录。《波士顿环球报》8月9日报道称，在全美接种率最低的密西西比州，该州用于救治新冠患者和普通患者的重症监护室（ICU）床位都已用尽，全州有200名患者在急诊室轮候；美国商业内幕网站报道称，到8月9日，阿肯色州仅剩8张重症监护床位可用，该州12岁及以上人口中只有42.9%接种了疫苗。美国哥伦比亚广播公司（CBS）在综合分析当下疫情数据、疫苗接种情况以及医疗机构承受能力后警告称，疫情在今年内还将再夺走约11.5万美国人的生命。

“死亡人数越多就越不在乎”

自疫情暴发以来，美国就“一骑绝尘”成为全球确诊病例和死亡病例最多的国家。然而，在经历了最初的震惊之后，尽管美国疫情仍在保持每天数万例新增确诊病例和数千例死亡病例的水平，尽管防疫专家、流行病学家仍在对疫情发出警告，尽管白宫和卫生官员都在敦促民众戴口罩并尽快接种疫苗，美国人对这场已经持续了一年半且仍看不到终点的疫情似乎已经麻木了。

早在去年12月，《华盛顿邮报》就已经注意到美国人“对死亡、对疫情背后的危机和悲剧、对抗疫行动已经变得越来越麻木”。报道从心理学的角度对这种情况做出了分析，指出“当死亡人数达到相当高的水平时，累计的伤亡者仿佛一座大山，人们的大脑很难把注意力集中在单个的遇难者上”。心理学家保罗·斯洛维奇在受访时表示，“事实上，死亡人数越多，有时我们就越不在乎。”他指出，在庞大的数字面前，死亡变得不再个人化，人也会变得越发绝望，因为他们不知道自己能做什么。“统计数据擦干了人类的眼泪。”他说，“这很危险，因为我们需要眼泪来警醒自己。”

美国过去一年半上演的各种闹剧，也“成功”转移了民众对疫情本身的关注。过去一年里，美民众不得不忍受时任美国总统特朗普在疫情问题上的夸夸其谈和各种不实信息：在死亡人数超过20万时，他曾试图将之粉饰为“胜利”，理由是“若没有他的领导，死亡人数将突破250万”；他曾将新冠肺炎形容为“大号流感”，还建议“注射消毒液杀死病毒”；拒绝听从专业人士和科学界的正确意见，并不断对疫情进行政治操弄、甩锅推责，引发美国国内仇恨亚裔的浪潮。

当人们不再关心变化的柱状图与重新上升的曲线，却为一只小小的口罩而无休止争吵与斗争，最终让美国迟迟不能走出“至暗时刻”。（文/老度）

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