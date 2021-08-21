蒋超 邓凯尹

新华社伊斯兰堡8月20日电（记者蒋超 邓凯尹）巴基斯坦内政部20日晚发表声明说，该国西南部俾路支省当天发生一起自杀式炸弹袭击事件，造成2名儿童死亡、3人受伤。据中国驻巴基斯坦大使馆证实，一名中国公民受轻伤。

声明说，一名自杀式袭击者当天在俾路支省瓜达尔地区企图袭击载有中国公民的车队。袭击者在距车队十几米远的地方引爆炸弹，造成两名当地儿童死亡，另有3人受伤。伤者已被送往附近医院进行救治，目前情况稳定。

据巴基斯坦媒体报道，巴警方和安全部队已封锁事发现场，并展开调查和搜索行动。截至目前，尚无任何组织或个人宣称制造了此次袭击事件。

中国驻巴基斯坦大使馆证实，一名中国公民在这起袭击事件中受轻伤。中国驻巴使馆随后发表声明，强烈谴责这一恐怖主义行径，向伤者致以诚挚慰问，并对无辜遇难者表示深切哀悼。声明说，中国驻巴使馆已在第一时间启动应急预案，要求巴方妥善救治伤员，对袭击事件进行彻查，严惩凶手；同时要求巴各级相关部门采取切实有效措施，加快推进加强版全流程安保措施和升级版安保合作机制，确保类似事件不再发生。

声明说，近期巴基斯坦安全形势严峻，连续发生多起恐怖袭击事件。中国驻巴使馆提醒在巴中国公民提高警惕，加强安全防范，减少不必要外出，切实做好安全防护。

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