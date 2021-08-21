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外交部：

希望美方停止污染毒化国际抗疫合作

2021年08月21日06:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京8月20日电　（记者王宾、马卓言）针对有报道称美国正以疫苗援助等为筹码对中国周边国家威逼利诱，换取后者帮助炒作“中国病毒源头论”，分化中国和周边国家，外交部发言人华春莹20日表示，疫苗不应被政治病毒污染，希望美方停止污染毒化国际抗疫合作。

　　华春莹在例行记者会上说，当中国急人之所急、克服困难为有需要的国家生产和提供抗疫物资时，美国则在全世界买断、垄断抗疫物资。当中国率先宣布并践行将疫苗作为全球公共产品、向世界提供超过8亿剂疫苗时，美国却在大搞“疫苗民族主义”和“美国优先”。

　　“现在，美国终于把自己的疫苗拿出来，但如果真像报道中所说的那样，美国却已在背后标好了价码，将疫苗和溯源问题挂钩，把疫苗当作胁迫他国加入反华遏华同盟的工具，这种做法是不道德、不负责的，理应受到谴责。”她说。

　　华春莹表示，当前，世界仍面对疫情严峻挑战，迫切需要团结和合作。疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，不应被政治病毒污染。“希望美方停止政治操弄溯源、污染毒化国际合作。”

(责编：白宇、赵欣悦)

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