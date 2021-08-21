□ 严 瑜

说到践踏国际规则，自诩“超级大国”的美国堪称头号“惯犯”——

在国际组织中，美国频频“退群”、屡屡“爽约”，只要不合自己心意，便一走了之，全然不顾责任、不讲信用。

在全球贸易中，美国抱守本国利益优先的自私心态，只想单方受益，一旦认为自己吃亏，便肆意挥舞大棒，对别国实施单边制裁。

在对外关系中，美国习惯将自身规则强加于人，将一己私利建立在损害别国正当利益的基础之上，表面上宣扬所谓“以规则为基础的国际秩序”，实际维护的是让美国主宰世界的“霸权秩序”。

说到底，美国多年以来的种种行径，信奉的是弱肉强食的丛林法则，遵循的是“谁的胳膊粗、拳头大，谁就说了算”的霸道逻辑。

如哈佛大学教授斯蒂芬·瓦尔特所言，美国只要认为不利于己，就自行忽略、逃避或改变秩序规则。美国应该坦白，心里认的就是“强权即公理”。

美国的这番做派给全球添了数不清的乱子：悍然发动阿富汗战争和伊拉克战争，绕开联合国对叙利亚发动大规模空袭，不仅导致这些国家至今动乱不止，也让地区局势日趋复杂严峻；刻意阻挠世界贸易组织争端解决机制上诉机构法官遴选，致使这一重要国际机构最终停摆，肆意对他国合法合规企业进行“长臂管辖”和单边制裁，给全球经贸合作带来巨大阻碍；退出《伊朗核问题全面协议》、《中导条约》、《开放天空条约》，给国际军控体系造成严重损害，退出《巴黎协定》，破坏全球应对气候变化的合作与努力……

不守规矩、不择手段的美国已然成为当代国际秩序的最大破坏者，并在国际社会失去越来越多支持与信任。据路透社报道称，美德智库近期在11个国家进行的一次民意调查显示，美国“全球领导者”的声望并没有因为“拜登效应”而恢复。

数据表明，土耳其人只有不到1/4信任美国。大多数国家的年轻人都不看好美国，在英国受访者中，超过一半的年轻人不认为美国最具全球影响力。

民意是一面镜子，美国应当从中看清一个现实：在你中有我、我中有你的经济全球化时代，零和游戏早已玩不转，丛林法则也已行不通。弱肉强食、赢者通吃是一条越走越窄的死胡同，包容普惠、互利共赢才是越走越宽的人间正道。

世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。国际秩序不应是美国主宰下的霸权秩序，国际规则也不应由美国或以美国为首的“小圈子”制定。

各国应当秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，携手构建人类命运共同体。这是国际社会的共识，也是各国人民的心声。

当下，全球性挑战日益上升，世界问题多得很、大得很，应该也只能通过对话合作解决，大家商量着办。百年变局叠加世纪疫情，人类站在何去何从的十字路口，必须携手同行，一起发展才是真发展。以富压贫、以强凌弱，只会冤冤相报、没完没了，导致双输；相互尊重、平等相待，才能和睦相处、各得其所，实现共赢。

身处现代文明社会，美国是时候摒弃你输我赢的零和思维及弱肉强食的丛林法则，收起不符合民心的霸凌主义及违背潮流的强权政治，为维护国际社会的公平正义贡献一份大国应尽的力量。

(责编：白宇、赵欣悦)