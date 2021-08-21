新华社瓦莱塔8月20日电 （记者陈文仙）正值西藏人民欢庆西藏和平解放70周年之际，“中国西藏·扎西德勒”西藏唐卡艺术展20日以线下和线上相结合的方式在马耳他正式拉开帷幕。

展览由马耳他中国文化中心和西藏自治区文化厅共同举办。这是自新冠肺炎疫情在马耳他暴发以来，在文化中心展厅举办的首个展览。当地民众可通过预约到现场观展。文化中心网站和社交媒体也同步推出此次西藏唐卡艺术展。

本次展览选取了20余幅极具代表性的精品佳作，涵盖了齐吾岗派、勉唐派等多个画派，向马耳他民众全面展现西藏唐卡艺术的独特魅力，让他们近距离感受藏民族的非凡智慧和藏族艺术的匠心独具。

西藏自治区文化厅厅长晋美旺措表示，“中国西藏·扎西德勒”唐卡艺术展在马耳他成功举办，必将拉近两国绘画艺术爱好者的距离，同时也必将进一步促进两国在文化等各领域的交流与合作。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙对记者表示，艺术展也是“天涯共此时——中秋节”活动的前奏和组成部分，展厅内循环播放西藏风景图片和文旅宣传片《指尖神韵》，延伸介绍雪域高原的文化魅力和浓郁风情，让观众更好地了解唐卡的起源、发展、演化、工艺及其蕴含的深厚文化。

“中国西藏·扎西德勒”西藏唐卡艺术展将持续到10月6日。

《 人民日报 》（ 2021年08月21日 02 版）

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