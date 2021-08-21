新华社北京8月20日电 8月20日，国务委员兼外长王毅应约同意大利外长迪马约通电话。双方重点就阿富汗局势交换了意见。

王毅表示，阿富汗历史已翻开新的一页，对于过去发生的事情，历史终将得出公正结论。但有一点已经十分清楚，就是要把特定的价值观强加给别的民族和文明难以成功，过去如此，今后仍是这样。

王毅表示，国际社会关注阿富汗的未来走向，各方的共识是希望阿富汗构建开放包容的政治体制，奉行温和稳健的内外政策，与所有恐怖组织进行彻底切割。我们注意到，塔利班发言人已多次针对国际社会上述关切作出积极回应，展现合作姿态。“听其言并观其行”，希望阿富汗的局势能继续朝着正确方向向前发展。同时也要看到，阿富汗国内仍存在诸多不稳定因素，塔利班下步的政策形成也具有不确定性。

王毅说，阿富汗的未来还是应由阿富汗人民决定，各方应尊重阿富汗自己的选择，当然国际社会也有必要发挥应有作用。一种思路是试图施加压力，制造经济金融难题，甚至酝酿什么“制裁”，这样做解决不了问题，还会适得其反。另一种思路是重视阿富汗塔利班最近释放的积极信息，鼓励阿塔朝着一个现代政治力量方向作出调整和转变，这无疑对阿富汗人民是有益的，对稳定地区形势是有利的，由此也可降低难移民潮的出现，对欧洲包括意大利来讲至关重要。中方一贯支持意大利在国际事务中发挥积极作用，支持意大利承担好G20轮值主席国职责并为推动解决阿富汗问题作出积极贡献。

迪马约表示，中国在所有国际和地区问题上都具有重要影响，也能对阿富汗局势发挥关键作用。意大利完全赞同中方的观点，支持与阿富汗塔利班进行积极沟通，开展正面引导。国际社会应通过共同努力，防止阿富汗再次成为恐怖主义的聚集地。意方希在G20框架下同各方进行探讨，寻求共识，解决问题。

双方还就双边关系简要交换意见。王毅表示，米兰将接棒北京举办2026年冬奥会，两国已就互相支持办会达成共识。下月意方还将担任北京冬博会主宾国，开启两国冰雪产业合作新领域。希望意方同中方一道，共同反对一切干扰、破坏甚至抵制奥运的言行，让北京和米兰冬奥会彰显“更团结”的奥运新精神。

迪马约完全赞同中方关于办好冬奥会的看法，认为双方应共同努力举办一个精妙绝伦的冬奥会交接仪式，意方将竭尽所能为此做到最好。明年还是中意文化和旅游年，愿同中方共同举办好各项活动。

《 人民日报 》（ 2021年08月21日 02 版）

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