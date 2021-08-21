穆沙希德·侯赛因

疫情让世界越发看到人类命运休戚与共、各国必须同舟共济，更深刻地认识到习近平主席提出的构建人类命运共同体理念的重大意义

今年，巴基斯坦各界与中国朋友一起庆祝中国共产党成立100周年。在中国共产党领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，走出了一条独具特色和魅力的民族复兴之路。这一成就世界瞩目。

在由中国驻巴基斯坦大使馆和巴基斯坦智库巴中学会共同举办的中国共产党建党百年研讨会上，巴基斯坦各主要党派的代表共同参与，结合巴基斯坦实际，研讨中国共产党的执政经验。我们提到最多的是以人民为中心的发展思想。中国共产党用执政成绩说话，得到了中国人民的高度信任，同时也不辜负这份信任，真正做到了为人民谋幸福。

巴基斯坦与中国的友谊是肝胆相照的信义之交、休戚与共的患难之交。巴基斯坦各政党通过与中国共产党加强合作交流，为两国发展和平、进步、互利的伙伴关系作出贡献，造福两国人民。1978年，在平均海拔超过5500米的喀喇昆仑山脉，巴中双方合作建成一条翻越天险的公路。许多中国共产党员在工程中带头攻坚克难，为创造这一奇迹作出了重要贡献。88位在筑路中牺牲的中国工人被安葬在吉尔吉特，巴中各界人士每年前往烈士陵园祭扫。

2015年4月，习近平主席在巴基斯坦议会发表重要演讲，座无虚席的现场掌声雷动。习近平主席强调构建中巴命运共同体，开辟合作共赢新征程。近年来，在双方共同努力下，中巴经济走廊建设取得实质性进展，不断巩固两国民生合作的基础。习近平主席说：“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。”建交70年来，巴中两国始终风雨同行。巴基斯坦各界深深感受到中国共产党人在友谊和信任基础上，与各国人民共同探索共赢之路的世界情怀。

新冠肺炎疫情发生后，巴基斯坦参议院和国民议会先后提出决议草案，对中国抗击疫情表示支持。草案得到了各党派议员一致同意通过。作为决议的提出者，我代表巴基斯坦参议院接受了多国媒体采访，声援中国抗疫。

习近平主席提出构建人类卫生健康共同体，强调各国要守望相助、同舟共济。中国派出医疗专家组，援助多批防疫物资，帮助巴基斯坦抗击疫情。中国新冠疫苗研发成功后，巴基斯坦成为中国政府对外援助新冠疫苗的第一个受援国。与巴基斯坦一样，许多国家迎来了中国派遣的医疗专家组，收到了中国援助的抗疫物资以及通过多种方式提供的新冠疫苗。中国为全球抗击疫情提供了重要助力。疫情让世界越发看到人类命运休戚与共、各国必须同舟共济，更深刻地认识到习近平主席提出的构建人类命运共同体理念的重大意义。

习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，宣布了中国的碳达峰、碳中和目标，展现了中国积极应对气候变化的坚定决心。中国积极参与全球环境治理，努力保护生物多样性，在全球生态文明建设进程中起到重要的引领作用。巴基斯坦各政党高度重视环境和气候问题，愿意与中国共同努力，为建设人类的美好未来肩负起时代责任。

展望未来，世界期待中国共产党不断创造新的辉煌，为人类进步事业作出更大贡献。巴基斯坦各政党将进一步与中国共产党加强沟通、深化互信，为两国各层次、各领域合作起到引领和推动作用，进而推动巴中友好合作不断迈上新台阶。

（作者为巴基斯坦参议院国防委员会主席、穆斯林联盟（谢里夫派）参议员）

《 人民日报 》（ 2021年08月21日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)