“美国仍然是问题的一部分，而不是解决方案的一部分。”——这是美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯最近评论美国国内巨大政治分歧时说过的一句话。其实，这句话更适合来描述美国对世界的态度以及美国与世界的关系。

抗击疫情无疑是全球当前的最大难题。而解决方案，最迫切的一项当然是分享疫苗。但只要看看美国的表现，就知道这个解决方案离世界有多远。

一边高喊“美国归来”一边见死不救？

世界卫生组织总干事谭德塞在世卫组织当地时间18日的发布会上指出，新冠病毒德尔塔变异株传播速度继续快于全球共同应对疫情的速度，目前低收入国家仅为其2%的人口接种了疫苗，他呼吁暂停接种疫苗加强针，把疫苗提供给正经历疫情高峰的国家。

△联合国新闻网站截图。谭德塞在会上说“疫苗分配的不公平是人类的耻辱”

然而作为全球第一抗疫失败国，美国正随着德尔塔毒株来袭进入第四波疫情，拜登政府最初几个月的疫苗接种成绩也正随国内反疫苗和反口罩情绪高涨而付之东流，怎么办？病急乱投医的拜登政府选择无视世卫呼吁，继续为自己囤积的过剩疫苗找到新用处——强推第三针。

△《华盛顿邮报》当地时间18日报道，美国总统拜登在 8 月 18 日表示，在 9 月 20 日之后，已接种疫苗的美国人可以在第二次注射八个月后接种新冠病毒疫苗。

当地时间8月19日，世卫组织非洲区域办事处在刚果（布）首都布拉柴维尔召开在线记者会。根据发布会的内容，截至8月15日，西非国家最近4周的新冠肺炎死亡病例数环比增长了193%，突破疫情暴发以来最高纪录。

根据世卫组织非洲区域主任莫提的介绍，迄今为止，非洲大陆 13 亿人口中只有 2% 的人接种了新冠肺炎疫苗。世卫组织计划到今年9月底，全球每个国家有至少10%人口打上疫苗，但高收入国家和低收入国家之间的疫苗接种差距仍在持续扩大。

△《纽约时报》报道截图。世卫组织非洲区域主任莫提说，加强注射“是对疫苗公平的嘲弄”。

奉行“美国优先”理念的白宫政客们面对全球“免疫鸿沟”从未选择放弃“疫苗民族主义”，大量囤积远超其人口需要的疫苗，加剧全球疫苗分配不公。《纽约时报》在18日的报道中提到，政府储备了超过 1 亿剂可用于加强剂的药物，另外还有数千万剂存放在药房和其他地方的冷冻室中。政府购买了更多定于今年秋季交付的供应，官员们表示他们并不担心会用完。

△《纽约时报》截图。

目前，越来越多的美国国内媒体注意到所谓“美国优先”实际上是在破坏全球抗疫成果的愚蠢行为。

《福布斯》网站17日发布名为《为什么美国未能在世界范围内提供足够疫苗将使美国失去全球领导地位》的文章，文章指出，美国曾是“世界上不可或缺的国家”。然而，当查看美国迄今向发展中国家发放新冠疫苗方面的记录时，这个国家名不副实。相反，中国却率先与发展中国家分享疫苗。

△《福布斯》文章截图。文章说：中国已经提供7.7亿剂疫苗（我官方最新数据显示实际已发货约8亿剂）。相比之下，美国只向全世界运送了1.1亿剂疫苗。

这篇文章还提到，虽然今年6月美国承诺向低收入国家捐赠5亿剂，但远远不能满足全球近80亿人口的需要。美国需要加强全球疫苗共享，确保疫苗接种不会成为“有”和“没有”国家之间的又一道鸿沟。

△《福布斯》文章截图。文章援引“用数据看世界”组织的消息，全世界30.2%的人口已至少接种过一剂新冠疫苗。然而，在低收入国家中，只有1.1%的人口接种过至少一剂新冠疫苗。

英国《金融时报》在《新冠病毒暴露了西方民主的幼稚倾向》中提到：不存在某一个国家可以独享的群体免疫。然而，西方国家却表现得好像国内接种疫苗就是他们的终点线，世界其他地区基本上被视为西方慈善的对象。这是严重错误的想法。

△英国《金融时报》网站截图。

美国人对自己的政府越来越不满意了

实际上，疫苗民族主义还并非“美国优先”的唯一表现。

——为了转移各方对自己抗疫不力的视线，美国对国际社会要求调查其层出不穷的疑似早期病例、暗箱操作的大量生物实验室充耳不闻，甚至对世卫组织先“弃”后“用”，妄图胁迫世卫搞所谓“二次溯源”。拜登政府继续前任特朗普政府的“溯源政治化”、对世卫组织不断施压。

△美国《时代》杂志：如果美国离开世卫组织，各州科学家和官员会发现自己与全球重要的卫生沟通渠道切断了。这在美国抗疫不力的情况下是不可理解的行为。

——为了保证美国人的“自由”，美国在本国疫情失控的情况下仍然充当“全球第一疫情扩散国”，在疫情全球暴发后放任2000多万美国公民出国旅行。除此之外，美军在海外肆意妄为，美国还强行驱逐非法移民。

近期，随着德尔塔毒株传播加快和美墨边境移民人数增多，原计划7月底终止特朗普政府移民驱逐令的拜登政府突然改变主意，决定继续实施该项法令。多方人士认为此举“极不人道”。

△美国“政客”新闻网报道截图

——为了让全世界为自己不负责任的经济刺激消极后果买单，美联储凭借美元霸权不断超发货币，向世界各国输出通胀，成为“全球第一货币滥发国”，世界报业辛迪加的报道就此批评指出，美国的这番操作将给全世界带来输入性通胀危险。一旦美联储转向大幅收紧货币政策，可以预计在未来2-5年内，拉美、非洲和亚洲将出现一系列债务和货币危机。

△世界报业辛迪加报道截图

——为了向自己眼中的“敌人”极限施压，美国完全不顾可能出现的人道主义危机，对伊朗、委内瑞拉、古巴等疫情严峻的弱小国家疯狂挥舞大棒，冷漠地维持单边制裁，使这些国家的疫情和经济雪上加霜。

其中，受害最深重的当属已经遭受美国长达60年封锁的古巴。2020年新冠肺炎疫情蔓延全球以来，美国继续通过金融制裁、石油禁运、取消侨汇业务等措施进一步加大对古巴打压力度。

△一部名为《对古巴的战争》的纪录片讲述了美国60年封锁对古巴人民造成的影响

事实上，就连美国人也对自己的政府越来越不满意了。根据路透社和益普索最新公布的每周民调结果，在美国从阿富汗仓促撤军、阿富汗局势发生重大变化后，拜登的支持率从上周的53%下滑7个百分点，降至他上任以来的最低水平。

△路透社报道

正如《纽约时报》文章所说，美国已经失去了领导世界的能力，应该更多关注自身的问题，因为“美国最大的威胁就是美国自己”。

策划丨王坚

撰稿丨王全文

编辑丨张晗

签审丨张哲 闫明

监制丨关娟娟

(责编：胡永秋、杨光宇)