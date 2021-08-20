新华社北京8月20日电 《经济参考报》20日刊登周武英综合报道的文章《美国房地产市场现降温迹象虚火仍待消》。文章摘要如下：

近来，美国房地产市场相关数据出现回调，市场人士认为美房市出现降温迹象。目前美国房价仍在高位运行，且利率水平处于低位，市场虚火要彻底消除，仍需较长时间。

美国全国住宅建筑商联合会（NAHB）数据显示，反映购房者意愿的NAHB房产市场指数8月降至2020年7月以来最低水平。同时，当月衡量建筑商信心的指数较前一月大降，连续3个月走低。此外，房屋开工和购房贷款申请等数据也有所下降。

房地产数据显现降温迹象的主要原因在于，建筑商面临材料和劳动力成本持续上升，这使新建房屋价格不断上升，房价飙升带来的住房可负担性下降、贫富分化加剧等负面影响正逐渐显现。

尽管数据显示美国房地产市场有降温迹象，但目前美国房价仍然处于较高位置。

美国全国房地产经纪人协会报告显示，今年二季度，全美现房销售价格中位数同比增长22.9%，至历史高点35.79万美元。数据表明，美国90%的大都会地区房价都在持续上扬，表明高房价并非特例，而是全国性现象。

专家分析认为，除了疫情带来的需求推动外，美联储超低利率与政府高额疫情补贴为购房者提供了充足资金支持，是美房价持续上涨的最大动力。

房价上涨对购房者的影响十分明显。受到房屋抵押贷款激增推动，今年二季度，美国家庭负债金额同比和环比均明显增长。

美国政府在疫情暴发后，曾推出延期还贷政策，以避免房贷违约潮的出现，目前已延期三次。随着政策逐步到期，贷款人仍将再度面临还贷压力，房地产债务违约风险也将上升。

目前，市场普遍预期美联储今年有可能开始缩表，明年底将收紧货币政策，启动加息，美国的利率水平仍会在一段时间内处于低位。

美国全国房地产经纪人协会首席经济学家劳伦斯·尹预测，因库存紧张，美国房价在未来仍有可能上涨，预计在明年底涨速会放缓。

有分析师认为，虽然投资者开始担心房价和建筑成本上升，但因利率仍极低，且人口结构显示需求强劲，一些投资者仍看好未来一段时间的美国房市，市场虚火真正消除尚需时日。

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