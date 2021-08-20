新华社北京8月20日电 题：加拿大，立即放人！

新华社记者伍岳

当地时间18日，加拿大一法院结束对华为公司首席财务官孟晚舟引渡案初审，但未作裁决。自2018年12月1日孟晚舟遭加拿大无端拘押后，经大量的庭审、辩论，事实已经很清楚了：美加手中是否有孟晚舟可能违法的证据？没有！

即便如此，加拿大仍然熟视无睹。一边作恶，一边又装得道貌岸然。一向满口“人权”“法治”的加拿大，无理拘押没有违反任何加拿大法律的孟晚舟近1000天，人权何在？法治何在？那些平日里最喜欢指责他国“侵犯人权”的西方国家，面对如此胁迫和侵犯人权行径，其声音何在？其颜面何在？

当所有伪装都被撕破，美加丑陋的原貌无所遁形。孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件，一手炮制这起事件的美国政府真正目的是要打压中国的高科技企业，阻挠中国的科技发展。而加拿大扮演的角色只是对美国唯命是从的“马前卒”。堂堂一个主权国家，沦落至此，何其可憎，又何其可悲。

火中取栗的寓言大家都十分熟悉，出头操弄的一方不仅一无所获，更会引火烧身。加方在孟晚舟事件上的做法令中加关系遭遇严重困难，令加拿大的国际形象和信誉严重受损，伤及的是自身。加拿大应悬崖勒马，拿出主权国家应有的独立自主精神和勇气，立即释放孟晚舟。

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