新华社吉隆坡8月20日电（记者林昊 朱炜）马来西亚国家皇宫20日发表声明宣布，最高元首阿卜杜拉决定任命前副总理伊斯梅尔·萨布里为新总理。

声明说，前任总理穆希丁辞职后，阿卜杜拉开始选择新总理程序。在国会现有的220名下议院议员中，114人通过法定宣誓书的形式提名伊斯梅尔·萨布里出任总理，意味着他获得了成立政府所需的国会下议院过半数信任票。阿卜杜拉向这114名议员当面验证他们的提名属实后，根据宪法任命伊斯梅尔·萨布里为马来西亚新总理。伊斯梅尔·萨布里将于21日下午在国家皇宫宣誓就职。

声明说，阿卜杜拉希望新总理的任命可以立即结束国内政治危机，国会议员可以搁置各自政治议程，为了民众和国家利益团结一致应对新冠疫情。

伊斯梅尔·萨布里在前任总理穆希丁的内阁中先后担任国防部长和副总理。不久前，伊斯梅尔·萨布里所属政党——马来民族统一机构（巫统）的部分国会下议院议员宣布撤回对穆希丁的支持，导致后者失去了国会下议院的过半数支持，被迫于16日宣布辞职。

穆希丁辞职后，伊斯梅尔·萨布里获得了巫统以及穆希丁先前所领导执政联盟中其他政党的支持。根据马来西亚宪法，总理由国家元首任命。如总理无法获得下议院多数议员支持，就必须辞职，除非最高元首在这名总理建议下解散国会。

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