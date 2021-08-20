新华社北京8月20日电 特稿：新冠病毒“异”军来袭 拉姆达毒株引发关注

新华社记者黄顺达 陈瑶

在变异新冠病毒德尔塔毒株快速传播的同时，另一种变异毒株拉姆达的“曝光率”正日渐提高，“肆虐南美”“美国千例”“日本中招”等相关消息引发关注。

多国发现

拉姆达毒株是新冠病毒的一个变种，并非新近出现，而是去年12月在秘鲁被首次发现。今年6月，世界卫生组织以希腊字母λ（拉姆达）为其命名，将其列为“需要留意”的变异株，级别上低于德尔塔毒株所属的“需要关注”。

全球流感共享数据库（GISAID）数据显示，目前至少有30个国家和地区存在拉姆达毒株感染病例，在南美国家感染数较多。

秘鲁官方数据显示，该国新增新冠确诊病例中，感染拉姆达毒株的比例曾高达81%。秘鲁卫生部副部长古斯塔沃·罗塞尔8月初表示，拉姆达毒株正是造成该国第二波疫情的罪魁祸首。

在阿根廷、智利等其他南美国家，拉姆达毒株是仅次于伽马毒株的第二大流行株，为疫情防控带来挑战。

世卫组织报告指出，今年2月下旬以来，拉姆达毒株在阿根廷加速传播，新冠患者中感染拉姆达毒株的比例曾一度达到37%。在智利，这一比例曾达32%。

智利卫生部日前针对4000余份病例样本进行基因测序，结果显示感染拉姆达毒株的比例降为23%，但仍为该国第二大流行株。

另据全球流感共享数据库统计，截至8月初，美国通过基因测序累计检出1000多例拉姆达毒株感染病例。此外，西班牙、德国均已检出百余名拉姆达毒株感染病例。不久前，拉姆达毒株还“登陆”了日本、菲律宾等亚洲国家。

危害待考

德尔塔未走，拉姆达又来，引发担忧。秘鲁前卫生部长、医学专家爱德华多·扬·莫塔认为，由于拉姆达毒株的一大特征是“全新而未知”，“其发展可能是严重的，也可能是轻度的”。

世卫组织6月发布报告称，拉姆达毒株的刺突蛋白存在多个突变，这可能导致其拥有比原始毒株更强的传播性和抵抗中和抗体的能力。近日，日本东京大学研究人员通过实验再次证实了这一点。

不过，世卫组织下属泛美卫生组织新冠事务负责人西尔万·阿尔迪吉耶里介绍，拉姆达毒株的传播数据目前尚不完善，因此很难将其同德尔塔、伽马等变异株进行比较，也尚无证据表明它比其他变异株危害更大。

至于疫苗是否仍能有效抵御拉姆达毒株，墨西哥病毒学家苏珊娜·洛佩斯持谨慎乐观态度。她解释说，如果病毒表面的刺突蛋白发生改变，疫苗诱导产生的抗体就可能难以将其识别，但目前尚无证据证明这会导致疫苗保护力下降。“因为除了诱导产生抗体外，疫苗还会使人体产生其他保护机制。”她说。

仍需警惕

得益于大规模疫苗接种，当前一些拉美国家疫情已趋缓，但专家认为，放松警惕可能会使疫情卷土重来。

洛佩斯说，接种疫苗可以有效避免感染重症，但不代表不会感染病毒。况且当前整体接种比例仍然较低，一旦放松防控，易感人群的风险将大大增加。

智利大学生物医学专家塞尔希奥·韦欣格也指出，在智利，大规模疫苗接种已开始奏效，疫情呈减弱态势。“但这种向好是脆弱的，可能因变异病毒的出现而轻易破碎”。

智利卫生部专家预计，德尔塔和拉姆达等变异毒株将在10月份加速传播，因此必须加强实施检测和隔离等措施。

秘鲁卫生部长塞瓦略斯表示，政府已决定加强对德尔塔毒株的检测，以应对未来数月可能经历的第三波疫情冲击。

面对变异病毒侵扰，华中科技大学同济医学院附属协和医院专家赵雷提示，各国民众在尽可能接种疫苗的同时，仍需重视佩戴口罩、保持社交距离等举措，这都是应对变异病毒必要且有效的方式。

“变异病毒将持续存在，关键在于减少病例数，从而减少病毒复制和变异的机会，因此广泛接种疫苗、遵守防控措施仍是控制疫情的关键。”赵雷说。（参与记者：郝云甫、倪瑞捷、吴昊、朱雨博）

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