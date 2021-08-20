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澳第一大城市部分宵禁应对新冠疫情恶化

2021年08月20日19:23 | 来源：新华社
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新华社悉尼8月20日电（记者郝亚琳）为了应对持续恶化的新冠疫情，澳大利亚第一大城市悉尼将从23日开始对部分区域实行宵禁。

悉尼所在的新南威尔士州是目前澳大利亚新冠疫情最严重的地区。20日该州新增本地确诊病例644例，死亡4例。

新南威尔士州政府20日宣布，从23日开始，悉尼西南部疫情最严重的12个行政区，每晚9时至次日凌晨5时，对所有居民和商业活动实施宵禁，但因紧急情况、医疗需求或是得到许可出门工作的人除外；当地民众每天外出锻炼的时间将缩短到1小时；从28日开始，这12个行政区与区外的人员流动将受到更严格管控。

此外，澳大利亚首都堪培拉和第二大城市墨尔本已处于防疫封城状态，墨尔本城区也实行了宵禁。近期堪培拉所在的首都领地、墨尔本所在的维多利亚州单日新增新冠确诊病例仍是两位数，其余各州和领地则偶有零星本地病例，管控措施也有所放松。

据澳政府发布的新数据，19日该国新增本土新冠确诊病例752例，累计确诊41522例。截至18日晚，澳国内共接种超过1600万剂新冠疫苗；在16岁以上符合接种条件的人当中，28.2%完成了两剂疫苗接种。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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