新华社北京8月20日电 （国际观察）20年战争：阿富汗之“伤” 美国之“害”

新华社记者史先涛 刘品然

历时20年的阿富汗战争，最终以美军仓皇撤离、塔利班重新掌权为结局，留下一个满目疮痍的国家和饱受苦难的人民。

分析人士指出，美国打着“反恐”旗号发动的这场战争，给阿富汗带来了难以估量的伤害，也让美国自身付出了惨痛代价，可谓害人害己。

阿富汗饱受伤痛

20年过去了，阿富汗战争留给当地人的只有伤痛。

阿政治分析人士穆罕默德·达内什乔对记者说：“继越南之后，阿富汗是美军遭遇失败后撤离的第二个国家。阿富汗人对美国很失望，因为他们只留下了战争、破坏和贫困。”

在持续20年的军事行动中，美军给阿富汗造成了巨大的生命和财产损失。阿富汗累计有3万多名平民被美军杀死或因美军带来的战乱而死亡，另有6万多名平民受伤，约1100万人沦为难民。据“对武装暴力采取行动”组织统计，2016年至2020年间，约1600名阿富汗儿童在北约联军主导的空袭中死伤。长年战乱导致阿富汗经济凋敝，约72%的民众生活在贫困线以下，失业率高达38%。

此外，兰州大学阿富汗研究中心主任朱永彪指出，美军在军事行动中经常强闯民宅、肆意搜捕，甚至射杀平民，给当地民众造成了巨大的心理创伤。

这些年来，阿富汗安全形势不断恶化，美军在当地陷入越反越恐的怪圈。分析人士认为，出于自身利益考虑，美国在阿扶植部分极端势力或武装派别，以对抗另外一些势力。正是美国推行的这种政策，才造成阿境内极端组织数量不减反增。

就在这场旷日持久的战争接近尾声之际，美军依然在制造混乱和伤亡。16日，喀布尔国际机场一度失控，很多人冲上飞机跑道，甚至爬上正在起飞的美国军机。为了驱散人群，美军开枪射击，打死数人。

喀布尔市民穆罕默德·纳瓦兹对记者说：“美国当年以‘反恐’为借口对阿富汗发动战争，20年过去了，也仍然没有给阿富汗带来和平。如果美国真有诚意结束战争、实现和平，我们就不会在机场看到这种混乱的局面。”

美国害人害己

美国自身也因阿富汗战争遭到反噬，不仅军人伤亡惨重，还付出了巨大的经济代价，由此产生的政治阴影也将持续笼罩美国。

美军参谋长联席会议主席米利18日说，共有2448名美军在阿富汗战争中身亡，20722人受伤，还有更多美国军人留下了战争的心理创伤。美国布朗大学一项研究指出，20年来美国在阿富汗战争中共投入约2.26万亿美元，相当于每天花费超过3亿美元。据美国媒体报道，美国累计已花费约3000亿美元用于战争伤残军人的护理，未来预计还将投入约5000亿美元。

布朗大学的研究还显示，美国在“9·11”恐袭事件后发动的战争导致美国本土和交战国家均出现基本政治权利受侵蚀的现象。美国政府在减税的同时通过借贷数万亿美元来负担战争支出，或将继续加剧美国社会的不平等。

哈佛大学国际政治学教授斯蒂芬·沃尔特此前在美国《外交政策》杂志刊文指出，不能忽视美国对外“帝国式冒险”与国内局势动荡之间的关联。他说，美国在国外“无尽的战争”中释放出军国主义、强化的行政权力、仇外心理、伪爱国主义和煽动行为等，所有这些与一个健全的民主制度所依赖的公民道德背道而驰。

在外交方面，美国终结战争的方式让盟友感到极度失望，西方媒体和学者近来就“喀布尔时刻”对美国外交声誉负面影响的评论不绝于耳。《纽约客》专栏作家罗宾·赖特刊文说，经历这次失败后，美国将难以动员盟友参与此类行动。

分析人士指出，阿富汗战争给美国留下深刻教训，即美国军事力量存在局限性，美军能在局部战斗中获胜但仍会输掉整场战争。

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