人民网北京8月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持今日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：我们看到最新消息，受疫情影响，原定今年10月在昆明举行的联合国《生物多样性》公约第十五次缔约方大会（COP15）将分两阶段举行。你能否介绍有关情况？

华春莹：经《生物多样性公约》缔约方大会第十四届主席团决定并经中国政府批准，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）将分两阶段举行。第一阶段会议将于2021年10月11日至15日以线上线下相结合方式在昆明举行；第二阶段会议将于2022年上半年以线下方式在昆明举行。生态环境部和《生物多样性公约》秘书处网站均已发布了有关消息。

此次会议以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题，将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为全球生物多样性保护制定新目标。中方将继续有序推进各项筹备工作，并愿与各方一道，克服全球疫情带来的不利影响，共同努力确保办成一届圆满成功的大会，助力全球生物多样性治理。

《中国日报》记者：最近阿富汗局势发生重大变化。美国前驻阿大使麦金利在《外交》杂志网站撰文称，美持续20年试图将西方民主模式强加于阿的努力宣告失败。德国总统表示，阿富汗喀布尔机场的残酷景象令西方蒙羞。布鲁金斯学会认为，阿富汗问题等充分暴露美在推广西方民主价值理念上口头与行动严重不一，给美拟于今年底举行的首届全球民主峰会蒙上阴影。中方对此有何评论？

华春莹：阿富汗局势发生的重大变化再次表明，外部强加和移植民主不会长久、不会牢固。我今天刚刚从新闻中得知，从美飞机起落架摔下身亡的人中，有一位是阿富汗19岁的国足球员Zaki Anwari（安瓦利），真是令人十分痛惜。

事实表明，民主不能先入为主，不能越俎代庖。民主没有固定模式。就像中国胃不适合每天喝冷牛奶，美国人不习惯用筷子，并不是每天用刀叉吃牛排或汉堡包才是吃饭。民主也不应是可口可乐，美国生产原浆，全世界一个味道。我知道很多中国人喜欢北冰洋汽水。

到底什么是民主？应该由谁来定义民主？如何评判一个国家是否真正民主？这些权利不应由美国及其少数几个盟友来垄断。在我们看来，评判民主的标准，关键的一条是是否符合人民的期待、需要和要求。从这个意义上讲，中国是人民民主，美国是金钱民主；中国人民享有的是实质民主，而美国是形式民主；中国实行的是全过程民主，而美国是每四年一次的投票民主。

中国实行的社会主义民主政治，是一种全过程、最广泛的民主，体现人民意志，符合中国国情，得到人民拥护。中国共产党代表最广大人民根本利益，没有任何自己特殊的利益，从来不代表任何利益集团、任何权势团体、任何特权阶层的利益。中国坚持以人民为中心，把人民拥不拥护、赞不赞成、高不高兴、答不答应作为衡量一切工作得失的根本标准，着力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题。中国所有重大立法决策都依照程序、经过民主酝酿、并通过科学、民主决策产生。比如，中国政府在制定“十四五”规划时，注重征求各方意见，仅网上就收集到100多万条意见建议。正是因为中国坚持了人民民主，中国人民才能释放出令人惊叹的创造力和生产力，在拥有14亿人口的超大规模国家创造了经济快速增长和社会长期稳定两大奇迹，中国人民对中国政府的满意度和支持率连年高达95%以上。

而美国把一人一票当作所谓民主的最高形式，这非常狭隘。美国选举受到利益集团操纵，是“没有钞票就没有选票”的金钱政治。同中国共产党把国家和人民利益放在首位不同，美国政客把能不能得到选票放在首位，目光盯着的是4年甚至两年后的选票。在美国成千上万人民面对新冠肺炎疫情苦苦挣扎时，美国政党还在持续攻讦恶斗，将政治私利凌驾于人民生命健康之上，60多万美国人民逝去的生命也没能唤醒他们的良知和责任。过去三四十年，美国富者愈富、贫者愈贫，1%拥有、1%治理、1%享受，这是民主吗？“弗洛伊德们”无法呼吸，枪支暴力泛滥，长期的种族歧视和仇恨问题积重难返，美国到底是谁的美国？美国政府能得到一半人民的支持吗？美国哪个政党能代表全体美国人民的利益？我注意到美国政治学者福山日前发表了一篇文章，其中一个观点是应对疫情表现差异巨大，有力揭示了美西方国家民主能力有限，社会信任降低，政治领导不力等西式民主恶化。再看看美国在世界范围内推广美式民主的结果，哪一个被美国干涉的国家人民享受到了真正的和平、安全、自由和民主？伊拉克吗？叙利亚吗？还是阿富汗？

民主应是真实存在的，而不是空洞口号，不应成为忽悠或麻木人民的精神鸦片，更不应成为攻击抹黑其他国家、维护自身霸权的幌子和借口。打着所谓“民主”旗号拉帮结派、肆意干涉别国内政甚至蛮横打压遏制其他国家正常发展和享受更好生活的权利，这恰恰是最大的不民主，是专制、是霸权、是极权。Zaki Anwari’s fallen; American myth down（安瓦利坠落了，美国神话破灭了）。越来越多的人正在觉醒。

中国国际电视台记者：我们注意到最近有很多关于军事干预是否有效的讨论。其中美国知名学者杰弗里·萨克斯在《辛迪加报业》网站发表题为《沙中之血》的文章，批判美国军事干预政策给世界造成严重后果并指出，美国自省意识的缺失令人惊讶。美国在阿富汗的失败是美国政治文化的失败，也是美国热衷通过军事手段解决政治问题或通过中情局破坏稳定的外交信念的失败。你是否认同上述观点？对此有何评论？

华春莹：你的观察很准确。近期，国际社会都在热议美国过去这些年的对外军事干预和外交政策。有美国媒体称，从上世纪的“越南综合征”到如今的“阿富汗综合征”，美国一再企图按照自身意志塑造其他国家，导致美国一次次跌入灾难和深渊。

我也看到了你刚才提到的萨克斯的文章。萨克斯教授指出，朝鲜战争以来，美国对多个发展中国家发动的军事干预全都失败，几无例外。无论是东南亚的越南、老挝、柬埔寨，还是中东的伊拉克、叙利亚、利比亚，或是拉美、非洲，再到如今的阿富汗。美国在阿富汗的支出中，仅有2%，甚至不到2%用在真正能惠及阿富汗人民的基本基础设施或减贫服务。美国本可以同其他国家一道，更多投资于清洁水、学校、医院、农业等帮助阿富汗摆脱贫困的项目，建设一个更加稳定和繁荣的阿富汗。但美国领导人向公众强调不会把钱花在这些琐事上。萨克斯教授认为，美国统治阶层和媒体毫不留情、不计后果地干预这些国家，并蔑视其人民，留给当地人民的只有战火杀戮和流离失所。

我注意到著名英国学者马丁·雅克最近也就这方面问题发表了一些评论，他认为军事力量一直是美国全球角色的根本。长期以来，美国一直认为，强大的军事力量是它能够在世界范围内实现美国目标的主要因素。1945年以来，美国在70多个国家建立了近800个军事基地。在每一个美国海外军事干预的案例中，美国都享有巨大的军事优势，但都失败了，因为决定胜败的真正关键因素是人民、是民心，而不是军事优势。

事实一再表明，军事干预没有出路，用强权及军事手段解决问题只会使问题越来越多。把美式民主生搬硬套到历史文化、国情截然不同的国家只会水土不服，最终以失败告终。

上世纪70年代，美国有一首反越战的歌曲，歌中有一句词，Let Saigons be bygones（让西贡成为过去），可惜的是这一幕在喀布尔又重现了。中国有句话叫“吃一堑，长一智”。美国吃的堑已经够多了，应该长长智了。美国真的应该深刻反思自身动辄干涉他国内政、穷兵黩武、始乱终弃的错误政策了，美方真的应该认真思考一下作为一个大国对世界和平稳定发展应该负起什么责任，不要再执迷于做世界和平的破坏者和动荡的制造者。

香港中评社记者：8月19日，美国领导人接受采访时称，台湾、韩国、北约与阿富汗形势有根本不同。美国已就北约宪章第五条作出庄严承诺，如果有国家入侵北约盟友或采取行动，美将作出回应，对日本、韩国和台湾也是如此。中方有何评论？

华春莹：我注意到有媒体称这也许是一个口误。台湾确实和阿富汗有根本不同。阿富汗是一个主权国家，而台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是任何国家都不可逾越的红线和底线。中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力！

中新社记者：我们注意到，近日有报道称，美国政府高层正在以疫苗援助等为筹码对中国周边国家威逼利诱，换取后者帮助炒作“中国病毒源头论”，分化中国和周边国家，维护美国的地区主导权。发言人对此有何评论？

华春莹：我们注意到有关报道。当中国急人之所急、克服困难为有需要的国家生产和提供抗疫物资时，美国则在全世界买断、垄断抗疫物资。当中国率先宣布并践行将疫苗作为全球公共产品，向世界提供超过8亿剂疫苗时，美国却在大搞“疫苗民族主义”和“美国优先”。

现在，美国终于把自己的疫苗拿出来，但如果真像报道中所说的那样，美国却已在背后标好了价码，将疫苗和溯源问题挂钩，把疫苗当做胁迫他国加入反华遏华同盟的工具。这种做法是不道德、不负责的，理应受到谴责。

当前，世界仍面对疫情严峻挑战，迫切需要团结和合作。疫苗是抗击病毒的利器，是拯救生命的希望，不应被政治病毒污染。希望美方停止政治操弄溯源，污染毒化国际合作。

澎湃新闻记者：据报道，新任美国空军部长弗兰克·肯德尔在接受媒体采访时说，他的目标是制造“让中国感到恐惧”的超前技术，比如当前美国空军正在推进的F-35隐形战斗机升级项目。中方对此有何评论？

华春莹：肯德尔说要“让中国感到恐惧”，建议他问问我们中国人民解放军空军同不同意。

英国学者马丁·雅克最近表示，美国在伊拉克、阿富汗等每一个案例中都享有巨大的军事优势，但无一例外都以失败告终。赢得战争的关键是赢得人心，而不是军事优势。我想美国在越南、伊拉克、阿富汗这样的教训已经很多了。

《北京青年报》记者：19日，美国财政部以侵犯人权和腐败为由，对古巴中央陆军参谋长等3人实施制裁。中方对此有何评论？

华春莹：近期关于美国制裁古巴的问题，中方已多次表明立场，坚决反对美方对古巴滥施单边制裁霸凌和干涉古巴内政。事实已经无数次证明，越是打着人权旗号乱舞制裁大棒，就越暴露出美方虚伪的道德双标和横行霸道的本质。中方坚定支持古巴政府为维护社会稳定所作努力。我们也想再次敦促美方与国际社会相向而行，多做一些真正有助于古方改善经济民生、有利于保障古巴人民基本权利的事。

路透社记者：中方是否愿意协助应对阿富汗公民大规模撤离？是否会接收逃离的阿富汗公民？

华春莹：当前形势下，当务之急是国际社会一道鼓励和支持阿富汗各派别、各民族加强团结，通过对话协商找到一个阿人民能够接受、符合阿人民利益和国情、开放包容的政治框架，尽快实现政治平稳过渡，避免发生新的内战或人道主义灾难，最大限度避免无谓伤亡和产生大规模难民。这是解决问题的根本之道。

路透社记者：中方近日加大了对西方国家人权问题的批评力度。中方此举是否如西方国家官员所说，这是为了转移外界对自身政策的批评，比如对维吾尔人“种族灭绝”的政策？中方暗示新冠病毒可能是从美方实验室泄漏的，是否也是在转移美方对中国应对失策导致疫情蔓延的批评？中方是否放弃改善与美国等西方国家的关系？

华春莹：你的问题里的逻辑我不能同意。

首先，你说中国加强在人权问题和溯源问题上对美批评力度是为了转移美国对中国的批评。这是错误的。我们多次强调，美国及其少数西方盟友在人权和溯源问题上对中国发起了毫无底线的攻击，而这些对中国的批评是基于谣言和谎言的。而中国所列举的一件件一桩桩都基于事实，很多都是基于美国媒体自己报道的公开信息。

第二，难道你认为美方基于谣言谎言指责中国就是“新闻自由”，而中方基于事实说话就是“虚假信息”吗？还是说只有美国等西方国家有资格批评诽谤中国，而中方就没有权利指出这些错误？如果是这种逻辑，那就是在搞话语霸权和霸凌，就是在话语和新闻方面的不民主、专制和极权。

第三，你问如果中方对美国进行批评，是否意味着要放弃与其改善关系？我想你问题中的逻辑是：中方为了改善与美国的关系，就必须放弃原则，就必须要对美方的无理指责和抹黑攻击逆来顺受，做沉默的羔羊。这也是错误的。中方一向希望同包括美国在内的世界各国发展良好关系，但是独立主权国家间发展友好关系必须基于相互尊重，平等互利，不能指望一方毫无底线、无休止地攻击另一方，而另一方却保持沉默，打不还手，骂不还口。

中国人民是崇尚正义、不畏强暴的人民，中华民族是具有强烈民族自豪感和自信心的民族。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。同时，中国人民也绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴役我们。中方一直在积极学习和借鉴其他国家一切有益经验，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但我们绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教。希望美方端正心态，学会真正尊重、平等对待其他国家，停止攻击抹黑中国，停止干涉中国内政，停止损害中方利益。在此基础上，我们的大门是敞开的，愿意本着善意和诚意，与美国及其盟友国家发展良好合作关系，这不仅是中国人民，也是美国人民和世界各国人民的共同期待。

总台央视记者：据报道，中国同意出资5500万美元帮助塞拉利昂建设一座深海渔港。但有外媒认为该项目会对环境产生负面影响。中方对此有何评论？

华春莹：我看到了《经济学人》的这篇报道，有关报道是不准确的。塞拉利昂政府、行业协会和社会各界人士已多次就塞拉利昂渔码头项目澄清并表达支持，前不久塞议会予以批准。从塞各界人士表态中，我们可以清楚看到，建设现代化的渔码头，是塞人民自上世纪70年代以来的夙愿。渔码头建设将极大改善塞渔业基础设施。关于环境评估和土地拆迁，塞政府也已多次指出，项目选址是基于水深测量、环境等多种因素考量作出的最合适安排，塞方已委托专业机构进行环境评估，并已安排专项资金用于对当地土地所有者进行补偿。根据塞渔业部门登记，现有来自16个国家和地区100余艘工业化渔船在塞作业，渔码头建成后不但将造福当地人民，也将惠及各国在塞经营的相关企业，是多方共鸁的。所谓“鱼粉厂”、破坏热带雨林、不顾当地居民、为中方获取资源等说法都不属实、站不住脚。

中塞友好合作已历经50年，成果累累，有目共睹。平等协商、共同发展、合作共鸁、绿色、可持续是中方一贯秉持的合作理念。中方是否真心希望、真正帮助当地经济发展和人民生活改善，塞拉利昂人民自会作出判断，而且这样的事情也只有塞人民说了算，中方完全尊重塞方的选择。

香港中评社记者：19日，阿富汗塔利班发言人穆贾希德在社交网站声明，塔利班成立“阿富汗伊斯兰酋长国”。中方是否打算承认？

华春莹：我们注意到有关阿富汗塔利班的声明，也注意到阿富汗国内各派仍在就未来政权架构等进行协商。中方在阿富汗问题上的立场是一贯和明确的，我们希望阿富汗组建开放包容、有广泛代表性的政府，奉行温和稳健的内外政策，顺应本国人民愿望和国际社会普遍期待。

(责编：刘叶婷、刘慧)