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第五届中阿博览会签约项目277个总金额1500余亿元

2021年08月20日15:46 | 来源：新华网
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　　新华社银川8月20日电（记者张亮、黎广滔）20日，第五届中阿博览会举行项目签约仪式。本届博览会总计签约成果277个，计划投资和贸易总额1566.7亿元。

　　在这277个签约成果中，投资类项目199个，投资额1539.2亿元，贸易类项目24个，贸易额27.5亿元。在20日的签约仪式现场，各方共集中签约项目20个，投资总额592.5亿元，占合作成果总额的37.8%。签约成果涵盖电子信息、清洁能源、新型材料、绿色食品、产能合作、“互联网十医疗健康”、旅游合作等多个领域。

　　国家层面，本届博览会共签署各类合作成果8个，投资总额111.8亿元，包括印尼奇拉塔漂浮光伏项目、沙特红海综合智慧能源投资项目等。外省区市层面，北京、天津、浙江、河南、广东等8个省市利用博览会平台与阿拉伯国家和其他“一带一路”沿线国家签订投资类项目12个，投资总额74.3亿元。宁夏层面，共签订投资类项目、贸易类项目和备忘录协议257个，投资总额1380.6亿元。

　　此外，本届博览会还发布《中阿经贸关系发展进程2020年度报告》《中国与阿拉伯国家经贸合作发展报告2021》《联合国工发组织中国南南工业合作中心二期项目成果》等3个政策报告。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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