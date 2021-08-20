新华社海地莱凯8月19日电（卡罗琳娜·恩达拉）海地西部地区14日上午发生7.2级地震后，一家中国建筑企业在距离震中80公里的南部省莱昂格莱参与地震救援，从废墟中成功救出1人。

当天，莱昂格莱的伊玛库莱教堂在地震中坍塌，多人被埋。浙江温岭宏远交通工程公司闻讯后立即安排员工和施工车辆前往救援，在教堂废墟下救出1名幸存者，并挖掘出13具遇难者遗体。在清理完废墟后，公司员工还帮助当地政府疏通了通往南部省首府莱凯的道路。

地震发生时，公司的施工人员正在当地一座桥梁项目上准备施工。项目经理姜鸿19日对记者说：“当时我在工地上安排施工。摇晃首先比较轻微，然后突然开始剧烈晃动。我意识到地震了，赶紧就地趴下，晃动大概持续了十几秒。”

据了解，该项目有十余名中国籍员工，近百名外籍员工。没有中国籍员工在地震中伤亡，一名外籍员工受轻伤，已被送往当地医院接受治疗。

据海地民防部门数据，截至18日下午，此次地震已造成至少2189人死亡、12268人受伤，5.3万多座房屋被毁。

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