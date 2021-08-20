新华社联合国8月19日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵19日在恐怖行为威胁国际和平与安全问题安理会公开会上发言，呼吁国际社会综合施策，共同应对恐怖主义威胁。

戴兵表示，尽管国际反恐合作取得重要进展，但当前国际反恐形势依然复杂严峻，恐怖主义与暴力极端主义相互交织。新冠肺炎疫情加剧经济社会挑战，可能带来恐怖主义新一轮回潮。打击恐怖主义是国际社会的共同责任，各国应在国家、地区、全球层面加强合作，在早期预警、反恐融资、旅行限制、边境监管、情报交流等领域加大反恐努力。

他说，打击恐怖主义必须要摒弃双重标准。根据政治私利划定谁是恐怖分子，实质上是在纵容恐怖活动，严重损害国际反恐合作大局。打击恐怖主义不能以意识形态划线，中方坚决反对将恐怖主义与特定国家、政府、民族或宗教挂钩，也反对打着保护少数民族和宗教自由的幌子放任恐怖组织滋生发展和暴力袭击。

戴兵表示，打击恐怖主义应重视预防，消除恐怖主义滋生的根源；要结合新形势，突出重点。要高度警惕恐怖势力利用新冠疫情煽动恐怖活动，着力解决恐怖分子滥用互联网和新兴技术、恐怖融资渠道多元化、与有组织犯罪合流等突出问题。

他说，当前阿富汗局势出现重大变化，阿富汗绝不能再度成为恐怖分子天堂，希望塔利班彻底切断同一切恐怖组织的联系。各国应根据国际法和安理会决议，合作打击一切恐怖主义，为阿富汗带去和平与希望。

戴兵还表示，中方将继续积极参与联合国、上海合作组织和全球反恐论坛等反恐合作，同各方在反恐情报交流、打击恐怖融资、跨国有组织犯罪和网络恐怖主义等领域加强交流合作，共同应对恐怖主义威胁，维护世界和平与稳定。

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