人民网联合国8月19日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国临时代办戴兵大使19日在恐怖行为威胁国际和平与安全问题安理会公开会上发言强调，新冠肺炎疫情加剧经济社会挑战，可能带来恐怖主义新一轮回潮，打击恐怖主义不能以意识形态划线，根据政治私利划定谁是恐怖分子，实质上是在纵容恐怖活动。中方呼吁国际社会需对此高度重视，采取全面综合措施，共同应对恐怖主义威胁。

戴兵说，再过几天就是9·11事件20周年。尽管国际反恐合作取得重要进展，但当前国际反恐形势依然复杂严峻，恐怖主义与暴力极端主义相互交织。正如秘书长报告指出，今年上半年以来，“伊斯兰国”在伊拉克、叙利亚等地重整旗鼓，向非洲地区进一步渗透，为各地恐怖组织提供资金支持，各类恐怖袭击事件时有发生。

戴兵指出，恐怖主义是人类社会的公敌，打击恐怖主义是国际社会的共同责任。各国应在国家、地区、全球层面加强合作，在早期预警、反恐融资、旅行限制、边境监管、情报交流等领域加大反恐努力。今年上半年，安理会列名的恐怖组织在非洲造成的人员伤亡在全球位居榜首。中方支持安理会反恐委员会、反恐执行局和联合国反恐办加强协调，帮助非洲国家加强反恐能力建设。

戴兵强调，打击恐怖主义必须要摒弃“双重标准”。恐怖分子没有好坏之分。无论恐怖活动发生在何时何地，由何人作为，出于何种动机，都应明确反对、坚决打击。根据政治私利划定谁是恐怖分子，实质上是在纵容恐怖活动，严重损害国际反恐合作大局。打击恐怖主义不能以意识形态划线，我们坚决反对将恐怖主义与特定国家、政府、民族或宗教挂钩，也反对打着保护少数民族和宗教自由的幌子放任恐怖组织滋生发展和暴力袭击。

戴兵表示，打击恐怖主义应重视预防，消除恐怖主义滋生的根源。反恐举措应着眼长远、标本兼治，综合采取政治、经济、司法、社会手段，并坚持通过政治手段和平解决热点问题，协助会员国消除贫困、加强能力建设、推进经济社会可持续发展，倡导不同文明、宗教、民族相互尊重、和谐共处。青年人容易受到极端化思想影响，要特别重视加强青年教育和就业，为青年成长提供良好的环境。各国应就开展职业教育培训、社区矫正等预防性反恐和去极端化举措开展交流合作，帮助脆弱国家加强反恐能力建设。

戴兵表示，打击恐怖主义要结合新形势、突出重点。我们要高度警惕恐怖势力利用新冠疫情煽动恐怖活动，着力解决恐怖分子滥用互联网和新兴技术、恐怖融资渠道多元化、与有组织犯罪合流等突出问题。大量外国恐怖作战人员长期滞留叙利亚、伊拉克等国，日益成为巨大安全隐患，应尽早形成解决思路，妥善推进遣返。

戴兵说，阿富汗反恐战争20年来，不仅没有消除恐怖主义威胁，阿境内的恐怖组织从个位数增加到20多个，外国恐怖分子近1万人。安理会1267、1988委员会监测小组今年以来接连发布报告，指出“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”、“巴基斯坦塔利班”等恐怖组织在阿境内滋生聚集。当前阿富汗局势出现重大变化，恐怖组织很有可能趁乱坐大。阿富汗绝不能再度成为恐怖分子天堂，希望塔利班彻底切断同一切恐怖组织的联系。各国应根据国际法和安理会决议，合作打击一切恐怖主义，为阿富汗带去和平希望。

戴兵表示，中方将继续积极参与联合国、上海合作组织和全球反恐论坛等反恐合作，同各方在反恐情报交流、打击恐怖融资、跨国有组织犯罪和网络恐怖主义等领域加强交流合作，共同应对恐怖主义威胁，维护世界和平与稳定。

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